Recanati, rappresentata dall’assessora alle Culture e al Turismo, Rita Soccio, è presente alla fiera internazionale “Ttg Travel Experience” di Rimini per una tre giorni di scambi e promozione rivolta ai principali tour operator europei. Il Comune di Recanati è stato invitato direttamente dal presidente dell’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche (Atim), Marco Bruschini, a partecipare nello spazio dedicato alla Regione Marche, allo scopo di presentare l’ampia offerta turistica, con l’obiettivo di rafforzare la sua posizione come destinazione turistica di rilievo.

L’assessora Soccio ha sottolineato: «Quest’anno, oltre a promuovere il nostro patrimonio culturale, desideriamo puntare sulla crescente tendenza del cineturismo, presentando Recanati anche come una meta cinematografica. Dopo il grande successo del film ‘Il Giovane Favoloso’ di Mario Martone, Recanati è stata scelta come location per tre nuove produzioni incentrate sulla figura di Leopardi e sulla bellezza del nostro territorio. Tra queste, ricordiamo ‘In-Finiti’, uscito recentemente nelle sale cinematografiche, ‘Leopardi & Co’, appena terminato dopo un mese di riprese con la partecipazione della premio Oscar Whoopi Goldberg, e la miniserie dedicata a Giacomo Leopardi, diretta da Sergio Rubini ancora in fase di realizzazione. Nel corso di questi anni, abbiamo lavorato costantemente per promuovere l’immagine di Recanati che sta dando i suoi frutti, anche grazie alla collaborazione degli operatori commerciali, delle associazioni culturali e di tutti i cittadini per la loro ospitalità e pazienza. V