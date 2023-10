Monti Sibillini al top secondo Holidu.it, gettonato motore di ricerca tedesco specializzato nel confronto tra offerte per case vacanze. Il portale, infatti, ha posizionato quello marchigiano al 5° posto tra i 25 parchi nazionali italiani.

Holidu ha raggruppato i parchi nazionali italiani e ordinati in primo luogo sulla base del numero di sentieri che ciascuno di essi contiene e in secondo luogo sulla base del punteggio degli utenti di Google Maps: a partire dalle due sotto classifiche è stata poi stilata una classifica generale. In caso di parità è stata data la precedenza al parco con maggiore estensione territoriale.

Al primo posto si è piazzato il Parco nazionale dello Stelvio, che ha preceduto il Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Chiude il podio il Parco del Gran Paradiso, che supera il Parco dell’Appennino Tosco-emiliano e, appunto, quello dei Monti Sibillini, che precede il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga e persino quello delle Cinque Terre, che non va oltre l’8° posto. Secondo il team tedesco, il Parco dei Monti Sibillini merita una visita per «il suo imperdibile mix di montagne e altipiani, paesaggi naturali unici, tra cui spicca letteralmente il Monte Vettore, la vetta più alta della regione, e 97 sentieri imperdibili».

(Ma. Pa.)