Carenze igieniche, mancata formazione dei lavoratori e anche una discarica abusiva: maxi sequestro di 2,3 tonnellate di salumi. Sospesi dal lavoro 33 operai. E’ il bilancio di un’operazione dei carabinieri nel settore agroalimentare. Continuano dunque i controlli dell’Arma in questo specifico settore a Tolentino. Dopo le sanzioni ad un’azienda agricola delle scorse settimane, mercoledì i militari del Nucleo operativo radiomobile, del Nil di Macerata e dell’Ispettorato del lavoro, con la collaborazione del Nas di Ancona e del Noe (Nucleo operativo ecologico dell’Arma) hanno controllato quattro aziende che si occupano di produzione di salumi e insaccati e macellazione.

Tre di queste aziende fanno capo alla stessa persona, che è stato denunciata e a cui sono state fatte sanzioni complessive per oltre 40mila euro. Nella prima azienda, che si occupa di produzione di salumi, sono state rilevate carenze relative al documento valutazione rischi e alla mancata formazione di quattro operai: i lavoratori sono stati sospesi con applicazione della relative prescrizioni e ammende penali per un totale di circa 6.400 euro. Nella stessa azienda il Nas ha verificato l’assenza della tracciabilità delle materie prime utilizzate per produrre i salumi, la mancata o non corretta applicazione dei sistemi di autocontrollo e carenze in materia di igiene, per questo è scattato il sequestro di 2.300 kg di insaccati.

L’Ast ha diffidato il titolare dall’utilizzo di alcuni locali dello stabilimento in attesa dell’emissione del provvedimento ufficiale di sospensione parziale dell’attività sino alla risoluzione delle criticità evidenziate. Nella seconda azienda, che fa capo alla stessa persona e si occupa di macellazione di polli, sono state contestate le stesse carenze relative al documento valutazione rischi e alla mancata formazione per 29 dipendenti: anche loro sono stati sospesi e sono scattate ammende e sanzioni per un totale di 27.700 euro. Nella terza azienda i militari hanno trovato una discarica abusiva parzialmente interrata da 400 metri quadri e con 250 metri cubi di rifiuti pericolosi e non. Discarica sequestrata, sanzioni per 10mila euro, e denuncia per il titolare.

La quarta azienda, con sede legale a Visso, fa capo a un altra persona e utilizza dei locali a Tolentino per una fase della produzione connessa all’asciugatura dei salumi che produce. Il legale rappresentante si è visto contestate sanzioni amministrative di 3.000 euro complessivi con prescrizioni relative ai criteri di autocontrollo e in materia di igiene. Anche per lui è arrivata la diffida all’utilizzo dei locali sino al provvedimento ufficiale di sospensione parziale dell’attività fino alle risoluzione delle carenze riscontrate.