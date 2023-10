di Laura Boccanera

Questa mattina studenti e cittadini di Civitanova hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica, molto toccante ed educativa sul fronte della sicurezza stradale grazie al pullman Azzurro della polizia stradale.

«Ringrazio la polizia – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica presente al Varco sul Mare insieme all’assessore ai servizi educativi Barbara Capponi, al comandante della polizia stradale di Macerata Alberto Luigi Valentini, all’ispettore Stefano Ronconi e al personale specializzato – Questa iniziativa ha rappresentato un’opportunità per sensibilizzare soprattutto i giovani sull’importanza di una guida responsabile e rispettosa delle regole. Grazie all’esperienza a bordo del pullman Azzurro, hanno potuto comprendere l’importanza di evitare l’assunzione di sostanze alcoliche o droghe alla guida. Continueremo – ha aggiunto il sindaco – a diffondere, nelle piazze e nelle scuole, la “cultura della guida sicura”».

Gli studenti delle classi quarte, ma anche primo cittadino e assessora hanno provato il simulatore di guida virtuale. A bordo del bus, una vera e propria aula scolastica multimediale itinerante, ha consentito di sperimentare i gravissimi pericoli derivanti da una guida imprudente e non rispettosa delle regole del Codice della strada. «Ringrazio la polizia per la straordinaria opportunità formativa e di prevenzione offerta tutti i nostri ragazzi che hanno potuto davvero fare esperienza dell’ umanità e della passione che si nasconde sotto le divise – ha detto Capponi – . Vogliamo che i ragazzi si sentano sempre più vicini alle forze dell’ordine, che sappiano che sono per loro risorsa ed aiuto, e questa iniziativa ha centrato in pieno questo messaggio».

All’esterno del bus è stato allestito un percorso pedonabile: molti giovani hanno indossato occhiali distorsivi che riproducevano le condizioni della vista umana dopo aver bevuto. Una giornata formativa, dunque, sul fronte della sicurezza, della legalità e del rispetto delle regole su strada, ma anche un’iniziativa che vuole far aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità e incidentalità sulle strade.