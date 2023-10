Per la prima volta il pullman azzurro della polizia stradale arriva a Civitanova. L’appuntamento con l’innovativa aula multimediale itinerante, che sta visitando le più importanti città italiane per sensibilizzare un comportamento consapevole durante la guida dei veicoli, è per venerdì (13 ottobre) al varco sul Mare. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato ai servizi educativi è stata presentata questa mattina dal sindaco Fabrizio Ciarapica, dall’assessora Barbara Capponi insieme al comandante della polizia Stradale di Macerata, il commissario Luigi Alberto Valentini e dall’ispettore Stefano Ronconi. La mattina, dalle 8,30 alle 12,30, sarà riservata agli studenti delle classi IV degli istituti scolastici civitanovesi. Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 18,30, chiunque può visitare il pullman e chiedere informazioni.

«Siamo grati alla polizia stradale per aver dato a Civitanova questa opportunità – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – La giornata di venerdì rappresenta un ulteriore tassello del percorso che amministrazione e forze dell’ordine insieme, stanno portando avanti per sensibilizzare sempre di più le nuove generazioni alla sicurezza stradale».

«L’idea di portare questo pullman a Civitanova – ha detto l’assessora Capponi – nasce lo scorso anno quando insieme agli studenti abbiamo partecipato alla fiera del libro a Roma. Qui ho provato alcuni percorsi interattivi allestiti nello stand della polizia. Tanta la curiosità e l’interesse che ci siamo subito messi in moto per portare questo presidio innovativo, anche nella nostra città, con una ricaduta concreta per la prevenzione e la sicurezza stradale dei nostri ragazzi. Ringrazio gli uffici comunali e di polizia, da Roma fino alle sedi locali, che si sono subito messi a disposizione».

Due i pullman azzurri in tutta Italia. Uno staziona a Roma e l’altro a Brescia. «Girano tutta la penisola – ha spiegato il comandante della Stradale di Macerata Luigi Alberto Valentini – allo scopo di fornire ai ragazzi, soprattutto neopatentati e minorenni, quelle nozioni finalizzate a garantire la guida sicura. E’ un mezzo funzionale a far conoscere i rischi derivanti dalla circolazione stradale attraverso strumenti di ultima generazione. Gli alunni, infatti, saranno messi alla prova con dei percorsi che dovranno affrontare indossando degli occhiali che gli daranno la percezione di quello che può accadere se si è alla guida in stato di ebbrezza, sostanze stupefacenti o stanchezza. I miei complimenti a Civitanova – ha concluso – per il profondo senso civico che hanno dimostrato, nell’avere questa sensibilità particolare nei confronti di questo mondo».

L’ispettore Stefano Ronconi, dopo aver ricordato le tante iniziative messe in campo dalla polizia stradale di Macerata, ha sottolineato come il pullman azzurro sia in grado di far vivere «una realtà virtuale molto reale. Ci saranno tappeti interattivi dove verrà simulato il sonno e lo stato di ebbrezza, ma anche video su incidenti e comportamenti pericolosi alla guida».



(Clicca per ascoltare la notizia in podcast)