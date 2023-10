di Stefano Fabrizi

Giornate d’autunno del Fai, musical, concerti e opere teatrali, oltre alle riaperture dei locali della movida. Sono questi gli eventi chiave di questo fine settimana nelle Marche.



VENERDI’ 13 OTTOBRE

Tolentino – Un doppio appuntamento apre la stagione al Teatro Vaccaj di Tolentino, con uno spettacolo fuori abbonamento: in esclusiva regionale sabato 14 (alle 21,15) e domenica 15 ottobre (alle 17), va in scena Piccole Donne il Musical, grande classico della letteratura americana divenuto poi un musical di Broadway.

Jesi – Milo Manara debutta nell’opera lirica con le scene e i costumi di “Così fan tutte” di Mozart, titolo inaugurale della 56^ Stagione lirica di tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi. L’opera in scena venerdì 20 e domenica 22 ottobre con anteprima giovani il 18 ottobre, dirige Aldo Sisillo, regia di Stefano Vizioli. L’opera accessibile ad un pubblico di non vedenti e non udenti. Dal 13 al 29 ottobre, in mostra a Palazzo Pianetti i bozzetti e i figurini del “Così fan tutte” disegnati dal grande fumettista.

Pesaro – Da giovedì 12 a domenica 15 ottobre al Cinema Astra di Pesaro l’associazione Hangartfest, sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Marche e Comune di Pesaro, presenta Videobox, festival di videodanza e nuove tecnologie applicate alle arti performative. Il programma completo è disponibile su: www.videobox.digital

Ancona – Alle 20.30 con replica domenica 15 ottobre alle 16.30 va in scena la seconda opera in cartellone della Stagione Lirica di Ancona, La tragédie de Carmen di Marius Constant, Jean–Claude Carrière e Peter Brook, da Carmen di Georges Bizet, Henri Meilhac, Ludovic Halévy, direttore Natalia Salinas sul podio dell’Orchestra Sinfonica “G. Rossini”, la regia è di Francesca Lattuada. La produzione è un nuovo allestimento della Fondazione Teatro delle Muse. Info: biglietteria Teatro delle Muse 071 52525 [email protected] Biglietti on line su www.vivaticket.com www.fondazionemuse.org

Ascoli Piceno – APP – Ascoli Piceno Present, festival multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee torna per l’ottava edizione il 13 e 14 ottobre per la consueta full immersion nel teatro, musica e danza dell’oggi, importante punto di arrivo di una programmazione che offre uno sguardo sui nuovi linguaggi della scena. Info: Amat

Ancona – Farà sosta al porto di Ancona dall’11 al 14 ottobre la nave scuola Palinuro. Il quartiere generale della Marina Militare ha informato la Capitaneria di Porto della possibilità di effettuare visite al rinomato veliero storico da parte della popolazione, di scolaresche ed associazioni. Ecco le fasce orarie.

Pesaro – Prosegue la rassegna Classici per un anno. Il decimo appuntamento, a cura di Università dell’Età libera, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e Fondazione Pescheria, è alle 18, nell’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi (g.c.) ed è dedicato alle Operette morali di Giacomo Leopardi. A parlarne sarà Enrico Capodaglio. Info: tel. 0721 387541 email [email protected] da martedì a domenica e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Pesaro – Tavola rotonda su Transizione digitale e performing art il 13 ottobre alle 18:30 al Cinema Astra di Pesaro. L’incontro si inserisce nel contesto di videobox, Festival di Videodanza e di nuove tecnologie applicate alle arti performative promosso da Hangartfest che si svolgerà da giovedì 12 a domenica 15 ottobre al Cinema Astra di Pesaro. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Il programma completo è consultabile sul sito: https://www.videobox.digital

Corinaldo – Dal 12 al 16 ottobre 2023 Corinaldo presenta la Settimana Gorettiana, in occasione del 133° anniversario della nascita di Santa Maria Goretti.

Mondolfo – Alle 10 il Complesso monumentale di Sant’Agostino in via Cavour, 6 a Mondolfo è prevista la presentazione del libro “Alla ricerca dei mestieri” nato dal progetto omonimo che ha coinvolto le classi IV e V della Scuola Primaria P.G.M. Moretti di Mondolfo.

SABATO 14 OTTOBRE

Giornate d’autunno del Fai – Aperture straordinarie sabato 14 e domenica 15 ottobre a San Severino, Montefano, Recanati, Macerata. Per la prima volta visitabili le antiche cantine e il giardino del monastero settempedano di Santa Caterina e casa Ciarrocchi a Civitanova

Tolentino – Sabato 14 e domenica 15 ottobre, un doppio appuntamento apre la stagione al Teatro Vaccaj di Tolentino, con uno spettacolo fuori abbonamento: in esclusiva regionale va in scena Piccole Donne il Musical, grande classico della letteratura americana divenuto poi un musical di Broadway.

Civitanova – Giornate Fai d’Autunno a Civitanova. Sabato 14 ottobre dalle 15 e domenica 15 ottobre la mattina dalle 10 e nel pomeriggio dalle 15 (ultimi tour alle 18) visitare la dimora dove ha vissuto il maestro Arnaldo Ciarrocchi.

Montefano – Sabato 14 e domenica 15 ottobre saranno aperte le porte di luoghi di grande interesse storico e culturale, il percorso – punto di partenza davanti alla Pro Loco in Piazza Bracaccini – toccherà il Teatro Comunale “La Rondinella” ed il suo bellissimo Foyer denominato “Sala dei Poeti”, la Collegiata di San Donato, la suggestiva Barricaia dei Conti Degli Azzoni, il Torrione, Palazzo Carradori Olivi (sede del Comune) e Piazza Papa Marcello II.

Mogliano – Riverberi propone alle 21:30 il Teatro Apollo di Mogliano il concerto di Maria Pia De Vito (voce) e Roberto Taufic (chitarra).

Monte Vidon Corrado – Alle 16 al Teatro Comunale di Monte Vidon Corrado presentazione del catalogo della mostra “Oreste Bogliardi e gli amici del Milione” a cura di Daniela Simoni e Franco Tagliapietra, con la collaborazione di Arianna Ghilardotti, nipote dell’artista. Oltre ai curatori sarà presente Stefano Bracalente, autore di un saggio sul Milione in catalogo. Il volume fa parte della collana dei Quaderni Liciniani ed è edito da Ephemeria. Info a 3349276790

Ancona – Al via sabato 14 ottobre al Teatro Panettone la nuova stagione teatrale; alle 21 per la rassegna Made In Marche si rappresenta “Scena Muta” con Piero Massimo Macchini per la regia di Leonardo Accattoli.

Osimo – Sarà un concerto speciale quello in programma al Teatro la Nuova Fenice di Osimo, alle 21. Il pubblico infatti potrà vivere un’esperienza sonora e visiva diversa, “immersiva”, con l’Orchestra disposta in platea e lo spettatore “dentro la musica” seduto sui palchi. Il concerto vede l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da Federico Mondelci nella duplice veste di direttore e sassofono solista, in uno straordinario percorso sonoro intitolato Musica per immagini – Movie concert.

Senigallia – Ritorna Senigallia Città Gourmet, un evento giunto alla 3 a edizione. Al Palazzetto Baviera, alle 11 si ritroveranno, nel ruolo di fondatrici della nascente rete, tre destinazioni turistiche che raccontano l’Italia da Nord a Sud. Accanto a Senigallia ci saranno: Isola della Scala (VR) con la Fiera del Riso, Festival del riso Vialone nano veronese IGP; Foligno con il festival I primi d’Italia; San Vito Lo Capo (TP) con il Cous Cous Fest. Nel pomeriggio, a partire dalle 17 al Foro Annonario una scenografica cucina a vista ospiterà la Jam Session delle Città Gourmet. A condurre Tinto, da RAI Decanter Radiodue. Info: www.tipicitaexperience.it.

Senigallia – Donor’s Party alla Rotonda a Mare di Senigallia una serata per ringraziare tutti i donatori che contribuiscono alla realizzazione dei progetti del reparto di cardiochirurgia e cardiologia pediatrica e congenita di Torrette con il tenore anconetano David Mazzoni e gruppo musicale Burro e Salvia. Info e prenotazioni alla mail [email protected] o tel. 334 6100297.

Ascoli Piceno – Seconda e ultima giornata di APP – Ascoli Piceno Present, festival multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee, Informazioni: biglietteria del Teatro 0736 298770, infoline 334 6634432. Il programma

Grottammare – “La piazzetta in festa” apre il calendario degli eventi. L’iniziativa si terrà in piazza Carducci (zona Ascolani), dove sono previsti la mostra mercato organizzata dall’associazione ciclistica Crocette, giochi per bambini, truck food e il concerto del violinista Valentino Alessandrini, primo tra gli ospiti in calendario che si renderanno protagonisti di concerti ed intrattenimento (dalle 10 alle 22). Lo stesso format, infatti, sarà replicato il 18 novembre e il 16 dicembre.

Candelara – Dopo tre anni di attesa, finalmente alle 16.30 in strada San Giovanni nel borgo di Candelara, si inaugura la collocazione di una scultura in rame sbalzato e lavorata con la fiamma ossidrica dal maestro Giovanni Gentiletti. Questa installazione è stata fortemente voluta dalla famiglia Gentiletti, dal Comune di Pesaro, dal Quartiere n. 3 delle Colline e dei Castelli, dalla Pro Loco e dall’Accademia AIIA.

Altidona – All’Accademia di Altidona alle 21:15 recital della pianista Ilia Kim dedicato a Schumann. Info e prenotazioni 338.8219079. Ingresso €10

DOMENICA 15 OTTOBRE

Macerata – Appassionata, in collaborazione con il Comune di Macerata, presenta il secondo concerto della stagione autunnale, che si terrà domenica 15 ottobre alle 17,30 al teatro Lauro Rossi con I Musici.

Civitanova – Alle 17.30 al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, la rassegna Caro Teatro proporrà lo spettacolo Copenhagen di Michael Frayn, messo magistralmente in scena dalla compagnia Note di Teatro, per la regia di Stefano Galiotto. Per info e prenotazioni telefonare al numero 338.1972320. Prezzo del biglietto 10 euro.

Mogliano –Il parco fluviale Santa Croce a Mogliano si trasforma ne "Il Bosco dell ZuccAmiche". Dalle 10 si terrà l'evento organizzato dall'associazione Amici di Santa Croce in collaborazione con la confraternita del Santissimo Sacramento e il Comune di Mogliano; un'esperienza unica ad ingresso gratuito interamente dedicata ai bambini e alle bambine.

Ancona – La stagione degli Amici della Musica Micheli di Ancona apre la stagione autunnale alle 18 all’ Auditorium “O. Tamburi” della Mole Vanvitelliana con un importantissimo ensemble di fiati, il Quintetto di fiati di Santa Cecilia, composto dalle prime parti dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia e del Concertgebouw di Amsterdam – Andrea Oliva, flauto, Francesco Di Rosa, oboe, Calogero Palermo, clarinetto, Andrea Zucco, fagotto, Guglielmo Pellarin, corno. Info: www.amicimusica.an.it

Penna San Giovanni – Il parco “le Saline” di Penna San Giovanni si trasformerà in una sorta di spazio avventura offrendo ai visitatori la possibilità di sperimentare tante esperienze diverse dal mattino alla sera. Per info e prenotazioni: 327 2031676.

Nonostante il clima primaverile, il by night si è trasferito nei locali al chiuso e proseguono le riaperture. A Le Dome Torre San Patrizio come special guest c’è Gaia Bianchi

Il Sottovento di Numana inaugura il nuovo format del venerdì sera. Dj resident: Francesco Luv. Special guest: Nicola Pigini. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Alla Serra di Civitanova stasera si parte dalla cena spettacolo ambientata a Napoli e dintorni: “Simme ‘e Napule Paisà” con la Capri Band. Dopo il dinner, “Duemilamashup” con voice & violin Mark Lanzetta. Resident in consolle dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica “Il cielo in una stanza”, il pranzo in Serra, un’esperienza di emozioni.

Al Nyx Club di Ancona Klandestino, il party con musica techno ed elettronica. Serata in collaborazione con Raval Ancona. Domani Manikomio by Zenit. Dj set con musica reggaeton.

A Le Dome Torre San Patrizio Gaia Bianchi special guest. Influencer milanese classe 2004, superstar di Instagram e Tiktok, piattaforme sulle quali conta rispettivamente quasi due e tre milioni di follower. Soprannominata la Barbie di TikTok o La Bianchis, ha iniziato a creare video su TikTok a marzo 2018, all’età di 14 anni. La sua popolarità deriva principalmente dalla sua attività su TikTok, dove pubblica video che mostrano la sua passione per la musica, principalmente trap. A soli 16 anni, Gaia ha pubblicato il suo primo singolo ufficiale “VVS”. Il brano è diventato in poco tempo virale sul web e oggi conta più di due milioni di

visualizzazioni su Youtube.

Domani sera tocca al Brahma di Civitanova inaugurare la stagione invernale con il suo Opening Party intitolato “Where the party circles around you”.

Ancora domani inaugurazione anche per il Miu di Marotta. Apertura invernale. Cena + 4 ambienti musicali. Tantissime novità all’interno del locale.

Al Donoma Club di Civitanova ritorna Mamacita, il ritmo che ti fa impazzire.

Al Miami Club di Monsano il party urban più travolgente del centro Italia torna a infiammare il sabato notte con i dj, la musica e tutto lo staff del Mamacita.

Al Jonathan di San Benedetto del Tronto cena spettacolo e disco.

Al Mirage di Passo San Ginesio “Shine by night”. Consolle: Guest dj Alexander Jr e Riccardo Carinelli Resident dj Alessandro Barboni Lele Giuli Voice.

Alla Discoteca Luxury di Porto San Giorgio Godbless. La notte techno.

Al Casacon di Numana domenica “The Sunday Lunch”. Music all day long. Musica con dj Aldo Ascani ed Alessandrino, voice Oriano.

In collaborazione con marcheinfinite.com