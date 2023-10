Investito da un camion, uomo portato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. L’incidente è successo a Porto Recanati, intorno alle 16,40 di oggi. È successo in località Montarice dove, per cause in corso di accertamento, un uomo è stato investito da un camion. Sul posto è intervenuto il 118 per prestare i soccorsi al ferito. Vista la situazione è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il ferito, una volta caricato sull’elicottero, è stato portato all’ospedale regionale per le cure e i controlli del caso. Non sarebbe in pericolo di vita.