Indagine su centinaia di episodi di spaccio di cocaina, tre patteggiano, uno viene prosciolto mentre per 5 imputati l’udienza slitta al 3 gennaio e per 4 è stata dichiarata l’incompetenza territoriale e il fascicolo passa ad Ancona. In tutto 13 le persone imputate, a vario titolo, davanti al gup Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata: 10 per spaccio, 3 per favoreggiamento (per tutte queste tre il procedimento va ad Ancona).

Si parla di cessioni di droga avvenute soprattutto a Recanati, poi a Porto Recanati, Loreto, Castelfidardo.

Ieri si è svolta l’udienza davanti al gup. Tre degli imputati hanno deciso di patteggiare. Uno di loro, Alessandro Dottori, 40 anni, residente a Porto Recanati, ha patteggiato a 4 mesi in continuazione con un precedente patteggiamento (a 1 anno e sei mesi e 20 giorni).

Il giovane, assistito dagli avvocati Gabriele Cofanelli e Massimiliano Cofanelli, era accusato, in questo procedimento, di avere, insieme ad altri due imputati, tra cui Hation Agolli, 36 anni, albanese (pure lui ha patteggiato ieri), di spaccio, in almeno cinque occasioni, di 20 grammi ciascuna di cocaina. Fatti che sarebbero avvenuti a Porto Recanati.

Inoltre Dottori è accusato, insieme ad altri sei imputati (anche qui con Agolli), di spaccio di 300 grammi di cocaina. Questo il 9 aprile 2020 a Porto Recanati. Agolli, difeso dall’avvocato Mirela Mulaj, ha patteggiato a 8 mesi, in continuazione con una precedente condanna. Infine ha patteggiato a 2 anni e 10 mesi Pierluigi Storani, 42 anni, recanatese, difeso dall’avvocato Simone Santoro.

A Storani veniva contestato sia di aver fatto da intermediario per l’episodio di spaccio di 300 grammi di cocaina che era contestato anche ad Agolli e Dottori, sia di aver fatto da intermediario in un altro episodio di spaccio di 300 grammi di cocaina che risaliva al 2 maggio 2020, sempre a Recanati.

Per un quarto imputato il giudice ha disposto il non luogo a procedere: si tratta di un 36enne albanese, residente a Recanati.

All’uomo, difeso dall’avvocato Alessandro Brandoni, veniva contestato di aver detenuto cocaina per poi cederla, questo sempre a Recanati tra il settembre 2020 e il dicembre 2021. Per altri 5 imputati l’udienza va al 3 gennaio, per alcuni la procura rivaluterà le contestazioni con l’ipotesi lieve. Per ulteriori 4 imputati il fascicolo viene trasmesso ad Ancona per competenza territoriale.