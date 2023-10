«Un progetto partito nel 2019 e che grazie alla giunta Acquaroli e all’amministrazione di Civitanova ha fatto registrare l’accelerazione giusta per essere completato, garantendo il miglioramento della fruizione dell’infrastruttura e migliorando la sicurezza di tutti i soggetti interessati».

Commenta così il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, i lavori all’imboccatura del porto col dragaggio delle sabbie che consentono un accesso e un’uscita in sicurezza alle imbarcazioni. La convenzione tra regione e comune è stata sottoscritta nell’agosto del 2019. «Con l’avvento del centrodestra in regione si è dato un forte impulso al capitolo delle infrastrutture e, anche in questo caso, si è centrato l’obiettivo. La stipula del contratto è avvenuta nel marzo del 2022 assegnando al comune la somma di 420mila euro. L’ente ha provveduto, così, ad effettuare i lavori che sono terminati nell’aprile del 2022, collaudati a maggio.

Lo scorso agosto, il comune di Civitanova Marche ha inserito sulla piattaforma Smu la domanda di rimborso relativa ai lavori, richiedendo il saldo complessivo pari ad 385.445,40 euro con un’economia di 34.554,60 euro. Somma ora erogata. Ennesima dimostrazione di come tutto abbia funzionato per il meglio. Non solo si sono effettuati i lavori, con l’accelerazione impressa nel settore dalla Giunta Acquaroli, che ringrazio, ma sono stati effettuati dal Comune, amministrato dal centrodestra, anche in economia, dimostrando che è possibile spendere bene i fondi, senza sperperi. Il tutto per garantire una maggiore fruizione del porto di Civitanova, dragando l’imboccatura e permettendo il miglioramento della sicurezza».