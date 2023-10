di Michele Carbonari

Una straordinaria Recanatese getta il cuore oltre l’ostacolo ed espugna Rimini per 3 a 2: in pieno recupero è decisiva una perla di Longobardi, che poco prima del momentaneo pareggio al 90′ di Morra (anche un legno) aveva colpito una traversa con un tiro praticamente identico. Bellissima partita al Romeo Menti, che i leopardiani portano a casa dopo un secondo tempo di sofferenza ma soprattutto dopo aver costruito la vittoria praticamente nei primi minuti di gara. Micidiale l’uno due in avvio di Carpani e Melchiorri (in mezzo una traversa per i locali), appena prima dell’intervallo l’eurogol di Lamesta regala una successiva ripresa ricca di emozioni ed occasioni. I giallorossi conquistano la terza vittoria nelle ultime tre partite e il quarto risultato utile di fila, salendo a quota dieci punti insieme al Perugia. Recanatese di nuovo in campo domenica prossima alle 16.15 al Nicola Tubaldi contro l’Arezzo. Domani, invece, la festa dei cento anni della società: appuntamento alle 17 al teatro Persiani di Recanati, fra gli ospiti anche Arrigo Sacchi. Coincidenza, l’ex allenatore della nazionale ha iniziato la propria carriera da tecnico di una prima squadra proprio al Rimini.

La cronaca. Pronti via e la Recanatese sblocca subito il match: trascorre appena un minuto e capitan Sbaffo lancia Mane sulla destra, rasoterra al centro dell’area e Carpani puntuale nell’inserimento gonfia la rete con il sinistro. I giallorossi rischiano al 6′: cross basso dalla fascia, deviazione verso la porta difesa da Meli che devia sulla traversa e sventa il pericolo. Sul fronte opposto, Recanatese di nuovo letale: Gorelli buca l’intervento, Melchiorri è in agguato e sfodera un diagonale mancino che supera Colombo per il 2-0 ospite. Gli uomini di Pagliari arretrano il baricentro senza rinunciare alle ripartenze, mancando il guizzo finale. Il Rimini invece ci prova diverse volte ma non riuscendo ad essere veramente incisivo. Timido squillo dalla destra di Lamesta, che rientra e calcia ma Meli blocca facilmente. Al quarto d’ora Megalaitis schiaccia di testa e la palla finisce alta. Facile preda del portiere leopardiano, invece, il rasoterra di Iacoponi, out quello successivo di Marchesi. Al 34′ ancora Iacoponi, il mancino termina alto di poco. Due minuti e Gorelli, di testa, non impatta a due passi dalla porta semivuota. Al 38′ imbucata centrale per Lamesta che sbilanciato da un difensore della Recanatese viene successivamente chiuso da Meli, i locali reclamano il rigore. Al 46′ Carpani ha l’occasione per chiudere i conti, prova a piazzare la palla dal limite ma il tiro a giro fa solo la barba al palo. Conclusione che riesce perfettamente al biancorosso Lamesta, che il minuto seguente si accentra dalla destra e lascia partire un mancino che si infila all’incrocio dei pali, Meli può solo guardare e il Rimini va al riposo sull’1-2.

Avvio di ripresa favorevole ai romagnoli, che collezionano occasioni in serie. Al 49′ Lamesta calcia a giro direttamente su punizione, Meli si rifugia in angolo. Tre giri di lancette più tardi Capanni rientra e calcia, il portiere giallorosso tocca quel che basta per evitare il gol. I leopardiani si affacciano in avanti al 57′: Carpani calcia, palla deviata che finisce sui piedi di Sbaffo il quale segna ma pescato in posizione di fuorigioco, rete annullata. Il Rimini torna a spingere il minuto seguente, quando Lamesta spara di destro in area, Meli chiude bene lo specchio. Al 60′ Langella prova il sinistro dal limite, fuori di pochissimo. Altri dieci minuti e il subentrato Morra si gira bene in area ma non inquadra la porta. L’attaccante, al 73′, colpisce di testa e solo il palo salva la Recanatese. All’85’ un altro legno salva invece il Rimini dalla capitolazione, Longobardi in contropiede colpisce una clamorosa traversa: montante pieno e palla di nuovo in campo. Tre giri di lancette e Silvini inventa una mancino a giro e sfiora il pareggio.

Al 90′, però, la Recanatese cade, Morra incorna e sul primo palo fulmina Meli: è 2 a 2. Una qualsiasi squadra accuserebbe il colpo, ma non quella di Giovanni Pagliari che non si demoralizza e torna all’attacco. Longobardi si trova di nuovo al limite dell’area e stavolta il destro è ancora perfetto e si insacca alle spalle di Colombo. Le emozioni non finiscono qui. Neanche il Rimini si arrende e all’ultimo arrembraggio, in mischia, trova addirittura il nuovo pareggio ma l’assistente segnala un fuorigioco e la Recanatese resta in vantaggio per 3 a 2, fino al termine degli otto minuti di recupero.

Il tabellino:

RIMINI (4-3-3): Colombo; Tofanari, Gorelli (65′ Pietrangeli), Lepri, Semeraro; Langella (65′ Lombardi), Megelaitis, Marchesi (80′ Ubaldi), Iacoponi (46′ Morra), Lamesta, Capanni (84′ Selvini). A disp.: Passador, Jashari, Stanga, Accursi, Cherubini, Bouabre, Didio, Acampa, Rosini, Leoncini. All.: Raimondi.

RECANATESE (3-5-2): Meli; Peretti, Ricci, Veltri (78′ Ferrante); Manè, Morrone (61′ Senigagliesi), Prisco (78′ Canonici), Carpani, Longobardi; Sbaffo (78′ Giampaolo), Melchiorri (94′ Quacquarelli). A disp.: Tiberi, Mascolo, Lipari, Egharevba, Marinacci,, Ferretti. All.: Pagliari.

TERNA ARBITRALE: Cerbasi di Arezzo (Lauri di Gubbio – Cardinali di Perugia)

RETI: 2′ Carpani, 8′ Melchiorri, 47′ (p.t.) Lamesta, 90′ Morra, 92′ Longobardi.

NOTE: ammoniti: Longobardi, Lepri, Lamesta, Tofanari, Gorelli, Langella, Ricci, Canonici, Lombardi. Angoli: 9-0. Recupero: (2’+8′).