I parenti sgomberano l’appartamento e trovano una bomba a mano. Artificieri in azione attorno alle 12 in un’abitazione di via D’Annunzio, a Civitanova. Rinvenimento di un piccolo ordigno del tipo “Srcm” questa mattina da parte dei familiari di un uomo anziano deceduto da poco.

I parenti si trovavano nella villetta per sgomberare alcune cose dopo la morte dell’uomo e rimestando fra oggetti e arredi è saltato fuori il piccolo ordigno.

Non si tratta di un materiale bellico risalente alla seconda guerra mondiale, la fabbricazione è più recente e probabilmente risale al periodo militare dell’uomo. Nella casa non c’erano altre armi o ordigni. I parenti, un po’ intimoriti e preoccupati, hanno allertato immediatamente i carabinieri della Compagnia di Civitanova che sono arrivati nell’abitazione e hanno prelevato la bomba a mano. Sul posto anche il nucleo artificieri che poi ha fatto brillare in campagna l’ordigno. Tutto si è svolto senza complicazioni e necessità di sgombero di residenti e vicini.

(l. b.)