Lo scorso 26 agosto aveva rubato dalla cassetta delle offerte all’interno della basilica di San Nicola di Tolentino ed era stato denunciato dai carabinieri. L’aliquota radiomobile del Nor lo ha fermato in città ieri pomeriggio, sorpreso in violazione del divieto di ritorno nel Comune. Nei guai un 44enne di Recanati, nuovamente denunciato dai militari.

Diverse le attività svolte dai carabinieri della Compagnia di Tolentino negli ultimi giorni. Il 2 ottobre la pattuglia dei militari di Loro Piceno, impiegata nel controllo del territorio con particolare riferimento al cratere sismico, ha effettuato verifiche in esercizi dove trovano alloggio anche numerose persone impiegate nella ricostruzione post-sisma. Tra gli ospiti della struttura appena arrivati da fuori regione e in attesa di registrazione è stato controllato un 65enne residente in Lombardia, che è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Como, a seguito di condanna per il reato di furto. I carabinieri hanno pertanto eseguito il provvedimento portandolo in carcere a Fermo dove dovrà scontare la pena residua di quattro mesi di reclusione.

Il 3 ottobre i carabinieri di San Ginesio hanno eseguito analogo provvedimento, emesso dalla Procura di Macerata, nei confronti di un 57enne, condannato per maltrattamenti verso familiari e tentata estorsione commessi nel 2016. L’uomo espierà la condanna a tre anni di reclusione in carcere a Fermo. A seguito di condanna, nello stesso giorno, i carabinieri della stazione di San Ginesio hanno eseguito il provvedimento della Procura di Macerata che, sulla base dell’ordinanza del tribunale di sorveglianza, ha stabilito l’applicazione della detenzione domiciliare nei confronti di un 48enne, condannato per reati contro il patrimonio. L’uomo dovrà scontare la pena residua di quattro mesi.