di Andrea Cesca

La Vis Pesaro si aggiudica il derby di coppa con la Recanatese. La qualificazione per la squadra di Banchieri arriva ai tempi supplementari dopo l’1 a 1 dei tempi regolamentari con i gol nei minuti di recupero di Longobardi e Di Paola. Le reti che spezzano gli equilibri arrivano durante i tempi supplementari con Kemayou e Di Paola su calcio di rigore. Finisce 3 a 1 per gli ospiti, da segnalare il palo, l’ennesimo, colpito dalla Recanatese con Giampaolo.

Al “Nicola Tubaldi” di Recanati va in scena il derby di Coppa Italia di Serie C fra Recanatese e Vis Pesaro. Si gioca in gara unica, con tempi supplementari in caso di parità ed eventuali rigori, la formula del doppio turno (andata e ritorno) è contemplata solo dalle semifinali. Chi passa il turno nei sedicesimi di finale affronterà il Cesena. La Vis Pesaro torna al Tubaldi dove ha già disputato la prima partita casalinga di campionato contro l’Olbia per l’indisponibilità del Benelli. Chi vincerà la coppa per quest’anno avrà accesso ai playoff direttamente dalla fase nazionale, nella prossima stagione parteciperà alla Coppa Italia di Serie A e B. Il piatto non è abbastanza invitante, almeno in questa fase della stagione, i due allenatori danno spazio alle seconde linee. Giovanni Pagliari fa debuttare dal primo minuto il classe 2006 Canonici.

La partenza sprint della Vis Pesaro manda in affanno la Recanatese nei primissimi minuti. Subito Mascolo alza in angolo il calcio d’inizio di Mercandella, i rossiniani chiedono il gol su un colpo di testa di Sylla rinviato in prossimità della linea di porta, poi Mercandella costringe nuovamente Mascolo alla deviazione in angolo. La Recanatese si affaccia dalle parti di Polverino all’11’ con Ferretti, sinistro fuori. Alla mezzora Lipari cade in area e invoca il rigore, la prima frazione si chiude con un tiro a giro di Peixoto, Mascolo ci arriva.

La catena di sinistra della Recanatese funziona discretamente, il baby Canonici fa la sua parte prima di lasciare il posto ad un altro debuttante, il classe 2005 Valleja. Il secondo tempo offre poco alla cronaca, Polverino para a terra il sinistro dal limite dell’area di Giampaolo poi Cusumano all’86’ rischia l’autorete di testa sul cross dalla destra di Longobardi. La partita si accende nei minuti di recupero con due grandi giocate. Al 92’ Longobardi scende sulla destra, si accentra e libera il sinistro, il fendente si insacca a fil di Palo, 1 a 0. Potrebbe essere il gol qualificazione, ma due minuti dopo proprio sul gong Di Paola replica con un’altra perla, il destro si insacca sotto la traversa, 1 a 1. Tutto da rifare, si va ai supplementari.

Al terzo minuto del primo tempo supplementare la difesa della Recanatese si fa trovare impreparata, la Vis Pesaro riesce a ribaltare il risultato con un colpo di testa di Kemayou su cross dalla sinistra di Iervolino, 1 a 2. Pagliari fa entrare Sbaffo nel tentativo di agguantare il pareggio, la Recanatese ci va vicinissimo con un tiro cross di Giampaolo che tocca terra e colpisce il palo.

La Vis Pesaro con Karlsson ha la palla per chiudere il discorso qualificazione, Mascolo si oppone. Nel secondo tempo supplementare l’arbitro punisce con la massima punizione un contatto in area fra Longobardi e Zoia, della massima punizione si incarica Di Paola, il numero 10 della Vis fa centro e consegna la qualificazione ai suoi, 1 a 3.

La Recanatese si rituffa nel campionato, domenica sera (ore 20,45) i giallorossi saranno impegnati al Romeo Neri con il Rimini.

RECANATESE (3-5-2): Mascolo 6; Veltri 6 (1’ st Peretti 6), Ferrante 6, Quacquarelli 6; Egharevba 6 (17’ st Longobardi 7), Ferretti 6, Prisco 6 (1’ st Morrone 6) 6, Canonici 6 (38’ st Valleja 5,5), Marinacci 6 (5’ 1° ts Sbaffo 6); Lipari 5,5 (25’ st Carpani 6), Giampaolo 6. A disp.: Meli, Tiberi, Ricci, Manè. All. Pagliari.

VIS PESARO (3-4-2-1): Polverino 6; Ceccacci 6, Mattioli 6, Cusumano 6; Foresta 5,5, Nina 6 (30’ st Iervolino 6), Rossetti 6 (22’ st Di Paola 7,5), Peixoto 6 (1’ 1° ts Zoia 6); Loru 5,5 (41’ st Valdifiori ngg), Mercandella 6,5 (30’ st Kemayou 7); Sylla 6 (22’ st Karlsson 6). A disp.: Neri, Mariani, Zagnoni, Pucciarelli, Sartini, Pierluigi, Podrini, Gulli. All. Banchieri.

TERNA ARBITRALE: Filippo Colaninno di Nola (assistenti Mastrosimone di Rimini e Alessandrino di Bari, quarto ufficiale Chirnoaga di Tivoli).

Reti: st. 92’ Longobardi (R), 94’ Di Paola (VP); 3’ 1° ts Kemayou (VP), 6’ 2° ts rig. Di Paola (VP).

Note: spettatori 300 circa. Calci d’angolo 6 a 7. Ammoniti Nina, Prisco, Rossetti, Ferrante, Mattioli, Peixoto, Polverino, Di Paola, Iervolino, Zoia, Ferretti. Recupero: 4’ (0+4).