Una visione potente e la voglia di continuare a migliorarsi e ad espandersi in Italia e all’estero. Con questi obiettivi il gruppo Lube presenta il Meeting Lube 2023 che si terrà al FermoForum lunedì 23 ottobre, al cui interno verrà inaugurata la prima edizione del Lube Expo, una vera e propria fiera della filiera settore “Kitchens Furniture”. L’ evento coinvolgerà tutti i principali operatori del settore e tutti gli store Lube e Creo, che per l’occasione nella giornata di lunedì saranno tutti chiusi al pubblico.

Il meeting vedrà nella mattinata l’inaugurazione dell’Expo dove, 31 fornitori della filiera “Kitchens” presenteranno le loro principali novità nei rispettivi stand espositivi, un momento dedicato ed esclusivo per tutti gli store Lube e Creo che avranno modo di visitare gli stand ed avere un’anteprima di tutte le novità che i diversi brand a breve presenteranno nel mercato.

Nel pomeriggio avrà luogo la convention in una veste completamente inedita che prevede sessioni tecniche di lavoro con il contributo di specialist del settore branding, digital e coaching: durante queste sessioni verranno approfondite diverse tematiche specifiche inerenti ciascun gruppo di lavoro con interventi di importanti relatori esterni. L’evento culminerà nella relazione dell’amministratore delegato del gruppo Lube, Fabio Giulianelli, che presenterà, nell’ambito di un focus macroeconomico di settore, le strategie e gli obiettivi futuri di sviluppo degli store e del gruppo Lube.

Expò, formazione, novità prodotti, strategie aziendali, ma anche momenti di convivialità. La serata infatti si concluderà con una cena a cui parteciperanno tutti gli store, fornitori espositori ma anche autorità politiche ed economiche. Alla cena seguirà la presentazione della Lube Volley che darà il via alla notte targata Lube, a cui parteciperanno tutti i dipendenti e abbonati Lube volley, che andrà avanti all’insegna delle risate con la simpatia e le gag di un celebre comico, da anni mattatore della scena in tutta Italia, e culminerà con un viaggio musicale grazie a un artista di fama internazionale che ha conquistato più di una generazione e in carriera ha sempre riunito folle oceaniche come è accaduto recentemente a Roma.

Martedì 24 ottobre continuerà l’evento a Treia dove tutti gli store sono invitati all’inaugurazione del nuovo showroom aziendale in cui verranno presentati all’interno dei format Store Creo e Store Lube le novità 2024 in anteprima.

Da mercoledì 25 ottobre lo showroom tornerà, dopo due lunghi mesi di chiusura, ad essere nuovamente aperto al pubblico, che potrà così scoprire ed ammirare tutti i nuovi modelli Lube e Creo esposti.