Prorogati i termini per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute dalle famiglie recanatesi per l’iscrizione dei figli ai centri estivi fino alle ore 14 di venerdì 13 ottobre.

L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Bravi, ha prorogato la data di scadenza del bando e messo a disposizione delle famiglie gli uffici preposti per soddisfare l’intera graduatoria e garantire il contributo a tutte le richieste di sussidio presentate a suo tempo.

«Numerose famiglie recanatesi che hanno iscritto i propri figli ai centri estivi e hanno fatto richiesta dei contributi non hanno provveduto ad inoltrare la documentazione necessaria per ricevere il sussidio previsto entro i termini del bando che scadeva il 2 ottobre scorso, abbiamo pertanto prorogato i termini per dare la possibilità a tutte le nostre famiglie di avere il giusto contributo – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi -. Come più volte detto, a dispetto di polemiche che appaiono squisitamente elettorali, quest’anno, nonostante le ristrettezze finanziare, non solo abbiamo confermato i contributi dello scorso anno ma abbiamo anche innalzato il livello dell’Isee per dare più opportunità di accesso alle famiglie della nostra città».

Le famiglie recanatesi che hanno iscritto i propri figli, di età compresa tra 3 e 14 anni, ai centri estivi e fatto richiesta di contributi ma non hanno ancora inoltrato la documentazione nei tempi previsti, ora possono farlo grazie alla proroga comunale del 13 ottobre. «Con i centri estivi, grazie alla positiva risposta di diverse Associazioni, puntiamo a sostenere le famiglie con un’offerta vasta e plurale, nella convinzione che avere più opportunità sia un sostegno alla genitorialità dal punto di vista educativo – ha aggiunto l’assessora alle Politiche Sociali Paola Nicolini -. Invitiamo nuovamente le famiglie che ancora non lo abbiano fatto, a presentare la richiesta rimborso entro i termini allargati con la proroga».