di Monia Orazi

Fischio d’inizio con Beppe Convertini, insieme alla giornalista Agnese Testadiferro, ieri sera dal teatro Piermarini di Matelica, per il festival d’autunno “Armonie dell’entroterra”, che si snoderà attraverso sette comuni, con inizio il sette ottobre da Sefro e gran finale a Castelraimondo il 31 ottobre, con la notte horror in occasione di Halloween.

Nel mezzo una carrellata di nomi famosi, a partire da Tessa Gelisio e Filippo Graziani a Sefro il 7 ottobre nel segno della trota, Cristina D’Avena a Pioraco l’8 nel segno della carta, delle escursioni naturalistiche e della passerella del bacio. Tappa il 14 ad Esanatoglia con cultura e musica e la visita guidata del borgo, appuntamento il 15 a Crispiero di Castelraimondo con la castagnata e le gag di Martufello, doppio appuntamento a Matelica il 20 con la comicità di Dario Cassini ed il 28 con gli inossidabili Cugini di Campagna. Il pomeriggio del 22 sarà Greg il vip dell’appuntamento di Gagliole, il 29 a Fiuminata si esibirà la rock band cover dei Queen, il 31 notte di Halloween a Castelraimondo. All’organizzazione Eclissi eventi dell’imprenditore Roberto Rossi, nell’ambito del progetto Atim (Agenzia turismo e internazionalizzazione Marche) “Let’s Marche” di valorizzazione e promozione turistica dei comuni del cratere sismico, finanziato con un milione 900mila euro, mentre al festival Armonie dell’entroterra è stato concesso un finanziamento di 200mila euro.

«Visto che c’erano dei fondi a disposizione – ha spiegato il consigliere regionale Renzo Marinelli, presidente della commissione cultura – da spendere entro fine anno, con l’accordo del presidente Acquaroli si è pensato di investirli in questi progetti nel cratere sismico. Sono stati finanziati dieci progetti, per ciascun progetto mettendo insieme almeno 4 Comuni, alla fine avremo 50 comuni coinvolti in questa importante iniziativa, è un’occasione importante per far ripartire i territori ed incentivare il turismo, far riscoprire queste terre, ma soprattutto per stare insieme e fare senso di comunità. Per il festival Armonie dell’entroterra si sono messi insieme ben sette comuni, segno del superamento dell’attaccamento al proprio campanile. Chi ha costruito il festival, ha il merito di aver messo in risalto le peculiarità di questi territori, che è la cosa più importante. Dai nostri prodotti tipici, collaborando con le università, si potrebbero trarre prodotti industriali e farli conoscere. Abbiamo realtà importanti, come il leader europeo nella produzione delle trote, aziende produttrici di pasta, con l’eccellenza da bere che è il Verdicchio».

Tutti i sindaci presenti hanno avuto parole di ringraziamento per Marinelli, quale fautore del progetto, con Sefro capofila. «Partiremo dalla visita al trotificio Rossi e un convegno scientifico sulla trota con Tessa Gelisio – ha detto il sindaco di Sefro Pietro Tapanelli – seguirà il pranzo nei ristoranti convenzionati, nel pomeriggio alle 15 spettacolo per bambini al bosco incantato, poi alle 18 il concerto di Filippo Graziani alla pista di pattinaggio». Anche a Pioraco ricco programma l’8 ottobre, come ha spiegato il sindaco Matteo Cicconi: «Al mattino passeggiata alla scoperta delle meraviglie naturalistiche e dei siti culturali di Pioraco, pranzo presso i ristoranti convenzionati, alle 15 il laboratorio per i bambini sull’arte della carta, lo spettacolo per bambini dei Diavoli Rossi, il concerto dei Rinomatti ed alle 19 il concerto di Cristina D’Avena, che speriamo possa richiamare diverse generazioni. Siamo in un’estate che sembra voler continuare, speriamo sia di buon auspicio». Sono poi intervenuti il sindaco di Matelica Massimo Baldini, di Esanatoglia Luigi Nazzareno Bartocci, Sandro Botticelli sindaco di Gagliole, Romolo Mancini assessore di Fiuminata e Patrizio Leonelli, sindaco di Castelraimondo. Il programma dettagliato dei prossimi appuntamenti sarà reso noto entro breve tempo. La serata si è aperta con un’esibizione del corpo di ballo Joy Dance di Castelraimondo.