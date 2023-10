Tutto pronto a Macerata per la tredicesima edizione di Overtime, il Festival nazionale del giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva che, con un cartellone estremamente ricco di appuntamenti e una rosa di ospiti di altissimo livello, promette anche quest’anno di regalare emozioni e grande spettacolo a tema sport, declinato in chiave culturale, artistica e sociale. Dopo un primo assaggio nella giornata di ieri, con l’ormai tradizionale contest Coop dedicato ai più giovani che quest’anno ha visto lo chef stellato Pierpaolo Ferracuti supervisionare le operazioni ai fornelli, occhi puntati sulla giornata inaugurale di domani.

A sancire l’esordio ufficiale della “passione”, tema scelto per l’edizione di quest’anno, sarà il profondo legame tra Overtime e le nuove generazioni, protagoniste dei primi appuntamenti della mattinata all’Iis Garibaldi di Macerata. Alle 9 l’allenatore Roberto Ceriscioli e gli atleti paralimpici marchigiani Luigi Casadei e Sabri Bedzeti dialogheranno con Roberto Novelli in un evento in collaborazione con Cip Marche e il progetto Play District. Alle 10, invece, Andrea Olivieri presenterà in anteprima nazionale il suo libro, “L’ultimo passo”, dedicato al ritorno sul ring dopo sei anni vissuti tra dipendenze da farmaci. Come di consueto, la formula vincente di Overtime potrà contare anche quest’anno su mostre ed esposizioni dedicate allo sport, da raccontare attraverso fotografie e, perché no, maglie da calcio. È il caso di “Passione da indossare”, la mostra promossa nell’ambito del Festival negli spazi della Galleria Gabamc(via Gramsci, 55), che verrà ufficialmente inaugurata alle 15 alla presenza della direttrice Abamc Rossella Ghezzi. Alle 15,30, nella Galleria Antichi Forni, sarà poi la volta della mostra “Scatti e ritratti. La passione per lo sport”, la collettiva coordinata dal fotografo maceratese Massimo Zanconi. Stessa location per uno degli appuntamenti più attesi della giornata, la presentazione in anteprima nazionale de “Il nome della rosea”, il libro del giornalista del Corriere della Sera Flavio Vanetti, in programma alle 16. Modera l’incontro il collega Carlo Gazzano, con Stefano Vegliani in collegamento da New York. Sempre agli Antichi Forni, alle 17, Nicola Roggero di Sky presenterà al pubblico maceratese le sue “Storie di atletica e del XX secolo”.

A tagliare virtualmente il nastro della nuova edizione del Festival, nella suggestiva cornice del Teatro della Filarmonica, saranno due pilastri dello sport e della cultura sportiva italiana. Si comincia alle 18 con una delle colonne portanti del giornalismo italiano, nonché grande amico di Overtime. Marino Bartoletti, dialogando con Marta Elena Casanova, presenterà “La discesa degli dei”, terzo atto della sua premiatissima saga, in un evento in collaborazione con Alperia. A seguire, alle 19, riflettori puntati su un grande maestro del calcio italiano, che ha fatto dello spettacolo, del gioco offensivo e delle preparazioni a base di gradoni il filo conduttore della sua carriera: Zdeněk Zeman. Nel presentare il suo libro “La bellezza non ha prezzo” insieme al coautore Andrea Di Caro e al giornalista Rai Andrea Marotta, il tecnico boemo chiuderà il cerchio su una prima giornata ricca di appuntamenti, in attesa degli altri grandi protagonisti che fino a domenica 8 ottobre si alterneranno sul palco verde di Overtime per discutere di sport, etica e cultura sportiva. Il programma completo è disponibile all’indirizzo www.overtimefestival.it