Grandinata, chicchi come noci. Come ampiamente previsto, è arrivata l’ondata di maltempo che di fatto ha segnato la fine dell’estate. Nel pomeriggio è iniziato a piovere un po’ in tutta la provincia, dall’entroterra alla costa. E in particolare nella zone interne è grandinato. A Sarnano, per esempio, le strade state ricoperte da una coltre bianca quasi fosse nev, un manto di diversi centimetri in alcuen zone del paese.

Anche il campo sportivo è stato completamente imbiancato. Non si sono registrate comunque particolari criticità. Come previsto dall’allerta meteo diramata dalla Protezione civile delle Marche, anche domani dovrebbe continuare la perturbazione con forti piogge, vento e rischio di mareggiate.