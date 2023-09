L’autunno si presenta con piogge e temporali, scatta l’allerta meteo. La Protezione civile delle Marche ha infatti emanato un allerta di colore giallo (intensità media) per temporali valida per sabato e domenica. L’allerta riguarda tutte le zone delle Marche. «Per la prima parte di sabato – scrive la Protezione civile nel bollettino – si segnala la possibilità di temporali localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento. Non si escludono locali fenomeni di forte intensità anche dal tardo pomeriggio, in particolare lungo la fascia costiera».