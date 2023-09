“Memorabilia. Reliquiario memoriale extra – terreno” la mostra di Paola Tassetti, sostenuta da Sistema Museo con la collaborazione del Comune, sarà prorogata fino al 5 novembre.

Inaugurata il 17 giugno scorso nello spazio Livello2 – arte contemporanea della Torre del Borgo, l’installazione site specific chiude il programma triennale “E viva e il suon di lei”, a cura di Nikla Cingolani, dedicato a “L’Infinito” di Giacomo Leopardi. L’artista affronta i tre temi dell’idillio, spazio, tempo e natura, intrecciandoli tra loro attraverso la base oggettuale di un originale casellario, vero e proprio organo di una memoria individuale e collettiva, per ricordare alcuni personaggi che a Recanati hanno lasciato una traccia indelebile. La mostra più che un omaggio rappresenta un atto d’amore e di riconoscenza verso ciascuno di loro. Rianimati attraverso il colore attribuito dall’artista per definirli, sono guide invisibili che accompagnano lo spettatore in un viaggio metafisico e ultraterreno attraverso molteplici livelli di energia.

“Memorabilia. Reliquiario memoriale extra – terreno” è una straordinaria esposizione che punta a coinvolgere i visitatori nell’esplorare il mondo enigmatico e affascinante dell’artista dove il concetto di bellezza è al centro. Per info orari di apertura e tariffe consultare il sito www.infinitorecanati.it.