Anche l’edizione 2023 della festa del Perdono di San Nicola si è chiusa con una grande partecipazione di fedeli e devoti del taumaturgo tolentinate.

Fin dalle prime ore del mattino la Basilica di San Nicola è stata praticamente presa d’assalto da tantissime persone desiderose di rinnovare la tradizione del Perdono. Inoltre nelle vie e nelle piazze del centro storico é stata allestita la fiera con bancarelle che hanno proposto ogni tipo di merce e oggetti, oltre l’abbigliamento. Sempre nella mattinata inaugurazione della mostra di pittura organizzata e promossa dal Laboratorio dell’arte di Roberto Di Dionisio.

Via Ozeri è stata praticamente trasformata in una sorta di galleria d’arte con quadri dipinti da bambini e adulti. Alla festa ha partecipato anche una delegazione del Comune pugliese di Modugno, località dove la tradizione vuole sia stato concepito San Nicola, guidata dal sindaco Nicola Bonasia e dall’assessore Gianfranco Spizzico che hanno incontrato il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi. L’occasione è servita per rinsaldare i legami di amicizia tra i due comuni grazie a San Nicola.

Nella domenica della Festa del Perdono al teatro Vaccaj giornata inaugurale del convegno medico dedicato ad approfondire le tematiche relative alla diagnosi e cura del tumore ovarico e organizzato da Mauro Pelagalli direttore del dipartimento materno infantile di Macerata e Giovanni Scambia del policlinico Gemelli di Roma. A portare I saluti, oltre al sindaco Sclavi anche il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi Gentiloni Siverj e il vicesindaco Alessia Pupo.

Nel tardo pomeriggio tradizionale processione per le vie del centro storico con le reliquie e la statua del Santo. Subito dopo santa messa solenne in basilica celebrata da monsignor Robert F. Prevost osa, prefetto del dicastero dei Vescovi e da padre Giustino Casciano, padre provinciale degli Agostiniani. Presenti le più alte autorità civili tra cui sindaci dell’Unione montana dei Monti Azzurri che hanno donato, al momento dell’offertorio, una bottiglia di olio, la delegazione di Modugno e il maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia dei carabinieri.

La serata è stata chiusa, come da programma, dall’esibizione del concerto di fiati G. Verdi diretto dal maestro Mirko Barani e che ha proposto colonne sonore e musiche del repertorio latino. A portare i saluti dell’Amministrazione comunale gli assessori Fabiano Gobbi e Flavia Giombetti. Al termine estrazione della tombola, quest’anno organizzata da Ricrea e Pro Loco 2.0 che ha visto la fortuna baciare un ragazzo che si è aggiudicato la prima estrazione e due ragazze che hanno vinto la seconda. Tutti di Tolentino. Archiviata la Festa del Perdono si pensa già ai prossimi eventi di fine settembre.