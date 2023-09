“Uniti nel sociale tour” ha impegnato per tutta l’estate l’Orchestra fiati “Insieme per gli altri” che con l’approssimarsi dei mesi autunnali, fa il resoconto di una stagione estiva intesa in cui la macchina viaggiante della solidarietà ha toccato punti diversi della penisola ed ha presenziato ad eventi tanto diversi tra loro quanto significativi nello spirito che li ha originati. È questo lo spirito più autentico dell’Orchestra “Insieme per gli Altri” il cui pullman si direziona sempre e comunque verso occasioni in lo scopo è benefico.

La carovana degli artisti solidali ha toccato paesi diversi d’ Italia e le sue note hanno riempito piazze antiche ma anche teatri monumentali e molti chiostri hanno fatto da cornice ai nostri strumenti in ottone ed alle loro note.

«Ci appare, però, importante sottolineare – scrive l’orchestra – come durante l’estate la carovana degli artisti solidali abbia consolidato il rapporto già in essere con la rete territoriale di Avis Abruzzo ed il protocollo d’intesa che già stilato è stato un punto di partenza che potrebbe ancor più consolidarsi; con essa abbiamo anche incrociato i destini dell’Aido che promuove la cultura della donazione di organi. La città di Pescina prima, poi il comune di Tocco Casauria e successivamente Balsorano sono stati punti geografici del nostro viaggiare in terra d’Abruzzo 2023. Ma quello che più piace sottolineare è anche la circostanza che altri importanti enti associativi hanno con noi collaborato e ci riferiamo alla Croce Rossa Italiana. La monumentale struttura dello Sferisterio di Macerata ha visto le nostre note associarsi all’impegno che la Croce Rossa Italiana svolge nelle sue diverse attività.

Non sono mancati nemmeno i passaggi istituzionali diversamente autorevoli come l’Anniversario della Liberazione di Macerata; la partecipazione agli anniversari di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ma nemmeno occasioni di diverso tenore come l’anniversario di una Rotonda sul Mare oppure l’omaggio a Giacomo Leopardi, appuntamenti tutti incasellati all’interno di una attività che ci ha visto suonare in favore anche di cooperative sociali, chiostri ed abbazie… tutti luoghi dove il termine Solidarietà può giustamente fare rima con musica».

Alla fine del “Tour per il sociale” l’orchestra conta 137 concerti, 61 località, 95 associazioni di volontariato supportate, 60mila euro raccolti dalla varie associazioni che hanno usufruito del nostro progetto solidale. «Il nostro impegno di musicisti solidali lo associamo a chi, meritevolmente, si impegna in favore del prossimo: ci basta questo per sentirci emotivamente remunerati degli sforzi e dell’impegno che ritagliamo all’interno di impegni familiari e professionali».

Il Presidente Gianni Silvi, a nome del direttivo tutto, riconferma il sentimento di gratitudine all’intero organico dei musicisti che compongono l’Orchestra di Fiati “Insieme per gli Altri” magistralmente condotti dal direttore artistico maestro Gianpiero Ruggeri. Basso elettrico e Vocalist: Dario Matteucci e Diego Brocani; chitarra elettrica e acustica: Nazzareno Zacconi;

clarinetto: Mirco Cingolani, Piero Pietrani, Bartoloni Gabriele, Cananà Tonio, Roberto Grassetti, Vittoria Luchetti; cornamusa: Lorenzo Forconi. euphonium: Giuliano Latini, Vincenzo, Vanni Belfiore e Jak Cohen. Flauto di Pan: Matteo Pio Borazio; percussioni: Cesare Bisconti, Stefano Bartoloni, Paride Fiorani, Filippo Argentati. Sax Baritono: Sergio Giuli, Giorgio Santelli

Sax Contralto: Francesco Carducci ,Migliozzi Ugo Pio, Stefania Canari e Mariska Endwlberg, Mariasole Luchetti, Giulia Federiconi; sax soprano e sax contralto Vincenzo De Angelis; sax tenore Emiliano Bastari, Paolo Luchetti, Roberto Benigni; tromba: Francesco di Mauro, Gianni Pierucci, Antonio Sileoni e trombone: Simone Tisba, Pietro Uncini e Michele Mennichelli;

Questo il calendario dei prossimi concerti:

• 15 settembre alle 16 Osimo a favore della Casa di Riposo Grimani Buttari;

• 17 settembre – alle 18.30 Pollenza Teatro Verdi a favore Associazione Volontariato Macerata Soccorso

• 23 settembre alle 19.30 Montefano Piazza Leopardi a favore Protezione Civile;

• 6 ottobre – alle 21 Porto Potenza Picena Cine Teatro Divina Provvidenza a favore della locale Sezione ANT.

• 21 ottobre – alle 18 Recanati Sala Polifunzionale Villaggio delle Ginestre in onore di S.Luigi Guanella ( Patrono del Villaggio delle Ginestre)

«Naturalmente – scrive il direttivo dell’orchestra – un grazie anche ai sostenitori della nostra attività sono operatori commerciali ai quali il pensiero di gratitudine è costate e partecipato da parte di tutte le persone impegnate nella Macchina della Solidarietà. Ci piace citare le aziende che si impegnano in nostro favore:

• l’Ing. Gabriele Miccini di Appignano, patron della Giessegi di Appignano,

• Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata;

• Di Claudio Mauro della Dima Cosmetics;

• Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano;

• Fabio Fiorani della Fina di Appignano;

• Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano;

• Gianluca Gasparrini e Valentini Jennifer di Mondo Infissi di Appignano;

• Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano;

• Francesco Pellerino della Logichem di Appignano;

• Enzo Marinacci delle Grafiche Fioroni di Casette d’Ete;

• Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino Marche;

• Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano;

• Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino

• Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro:

• Ing. Jurek Mosiewicz delle Tenute Murola di Urbisaglia;

• Marinelli Mario della Rhutten di Caldarola».