Riapre domani pomeriggio, con una cerimonia ufficiale in programma alle 18, il plesso scolastico di San Vito, dove sono stati ultimati i lavori in vista della riapertura delle scuole.

«Con grande soddisfazione siamo pronti a riconsegnare alla comunità recanatese una scuola completamente rinnovata dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e degli impianti – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – nonostante gli ostacoli che abbiamo incontrato per la mancanza del materiale e soprattutto per i rincari dei costi, in fase di revisione dell’aumento dei prezzi siamo riusciti a prendere ulteriori 300 mila euro dall’Ufficio speciale per la ricostruzione per una finanziamento finale dedicato di 2,8 milioni di euro. L’attività dei lavori pianificata nelle scuole prosegue puntuale in questi anni con opere di manutenzioni ordinarie e straordinarie e con i finanziamenti statali che riusciamo sempre a reperire, ciò è possibile grazie al lavoro dei nostri uffici tecnici e ad una politica che guarda al futuro migliore della città, valorizza il passato trasformandolo in un’ottica di modernità ed efficienza in una visione che promuove la sua importante storia artistica e culturale».

La cerimonia sarà accompagnata da una breve introduzione storico-artistica della struttura. Gli insegnati e ricercatori storici Antonella Maggini, Antonella Chiusaroli e Paolo Coppari, vicepresidente dell’istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Macerata, guideranno il pubblico in un viaggio attraverso la storia e l’arte del palazzo di San Vito. «La riapertura della struttura scolastica ci dà l’occasione per far riscoprire ai nostri concittadini la storia dell’edificio che ha assolto nel tempo l’importante funzione di ospitare vari ordinamenti scolastici deputati all’istruzione dei giovani, a partire dall’ arrivo dei Gesuiti a Recanati – ha aggiunto Bravi – nel trekking storico si ricostruiranno alcune delle vicende che hanno caratterizzato l’edificio scolastico e l’utilizzo degli spazi didattici che ne è derivato, in quanto bene storico e architettura che educa i giovani studenti e le giovani studentesse a vivere concretamente sia il patrimonio culturale e artistico in esso contenuto, che lo spazio urbano circostante».

Visite guidate a San Vito basate su importanti ricerche storiche che proseguiranno con ulteriori approfondimenti anche nei prossimi mesi di autunno.