Inaugurata la scuola primaria e dell’infanzia di Sambucheto di Montecassiano. Il sindaco Leonardo Catena ha tagliato il nastro: «In circa 9 anni abbiamo messo al centro delle nostre attenzioni la sicurezza delle nostre scuole, con interventi per più di 7 milioni di euro sugli edifici scolastici oggi abbiamo scuole più sicure, oltre che più efficienti energeticamente e più belle».

La cerimonia di inaugurazione è iniziata alle 10,30. Presenti insegnanti e la dirigente scolastica Natascia Cimini. La scuola è stata benedetta da don Franco Palmieri. Presente anche Francesco Tombesi, originario di Sambucheto, astrofisico al Nasa-Goddard space fligh center che studia la connessione tra i buchi neri supermassicci nelle galassie e l’evoluzione delle galassie e delle loro stelle. La nuova struttura di via Fermi è stata oggetto di importanti lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, messa in sicurezza e adeguamento degli impianti per un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro. Nello specifico l’intervento complessivo è stato finanziato con 2,4 milioni di euro con fondi ministeriali, contributo Gse 300mila euro e 750mila euro circa di risorse comunali (mutuo e alienazione bene immobile). I lavori eseguiti hanno riguardato anche la riqualificazione della cucina attraverso il rifacimento degli impianti e degli spazi, il rinnovo degli arredi scolastici ed è stata realizzata una sistemazione esterna con uno spazio adeguato per consentire le attività degli alunni e che sarà integrato con l’apposizione di panchine e giochi. I due plessi scolastici sono stati intitolati alla scienziata Margherita Hack (la scuola Primaria) e alla neurologa Rita Levi-Montalcini (la scuola dell’Infanzia).

«Viviamo in un territorio sismico eppure quando nel 2014 la cittadinanza ci ha affidato il governo del Comune non c’era una scuola che rispettasse i requisiti definiti dalla legge – ha ricordato il sindaco Catena nel suo discorso –. In soli 9 anni abbiamo fatto interventi per più di 7 milioni di euro sugli edifici scolastici, aggiudicandoci bandi ministeriali e investendo significative risorse comunali. Oggi sia la scuola primaria del capoluogo, sia la scuola media inferiore (dove i lavori sono in corso), sia la scuola primaria e dell’infanzia di Sambucheto sono decisamente scuole più sicure, oltre che più efficienti energeticamente e più belle. Non importa che l’opposizione non abbia appoggiato queste scelte, noi siamo convinti di aver fatto la scelta giusta. La sicurezza dei bambini e la confortevolezza delle scuole veniva e viene prima di tutto». Il primo cittadino ha poi evidenziato: «In 9 anni abbiamo realizzato 3 nuovi asili nido, di cui uno in corso di realizzazione a Vissani. Sappiamo quanto siano decisivi gli asili nido per conciliare gli impegni familiari con quelli di lavoro. Sicuramente questi interventi sulle scuole hanno creato anche qualche disagio per le famiglie. Per attenuare questi disagi ci siamo fatti carico di gran parte del costo del trasporto scolastico. Sambucheto non è mai stata al centro delle attenzioni di un’amministrazione comunale come lo è stata in questi anni – ha proseguito il sindaco –. Lo dimostra il nostro impegno per realizzare questa scuola nuova, il nuovo centro socio-educativo che ospita degli spazi civici al piano superiore e un asilo nido al piano terra, una nuova piazza, una nuova rotatoria».

E ancora altre opere sono state un nuovo parcheggio in via don Milani, la pista ciclabile che congiunge Sambucheto al capoluogo, un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico che interesserà via Tambroni «con un investimento di 1,4 milioni di euro con una nuova grande conduttura che porterà l’acqua al fiume Potenza – continua Catena – evitando allagamenti e il rifacimento del marciapiede opera che verrà realizzati nel prossimo anno. L’installazione delle telecamere di videosorveglianza per migliorare la sicurezza, tanti eventi ricreativi, culturali e sportivi grazie alle associazioni locali a partire dal Sambuco e dal circolo Scaramuccia, dalla Cooperativa Val Potenza e alla Bocciofila, dalla corale Santa Teresa al Velo Club, al Futsal Sambucheto, alle freccette, al rugby e alle altre associazioni locali».