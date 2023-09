Sarà inaugurata sabato alle 10,30 la scuola primaria e dell’infanzia di via Fermi a Sambucheto di Montecassiano. La nuova struttura è stata oggetto di importanti lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, messa in sicurezza e adeguamento degli impianti per un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro.

Gli interventi eseguiti hanno riguardato anche la riqualificazione della cucina attraverso il rifacimento degli impianti e degli spazi ed è stata realizzata una sistemazione esterna con uno spazio adeguato per consentire le attività degli alunni che sarà integrato con l’apposizione di panchine e giochi. La scuola di Sambucheto diventa così più sicura, più efficiente ed esteticamente più bella (ricorda i quadri di Mondrian).

L’evento si terrà alla presenza, tra gli altri, del sindaco Leonardo Catena, dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, del parroco don Franco Pranzetti, della dirigente scolastica Natascia Cimini e delle insegnanti.