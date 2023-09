Sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia “InFiniti”, il film girato nei mesi scorsi a Recanati. Diretto da Cristian de Mattheis, co-autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Federica Andreoli e prodotto e distribuito dalla A.C. Production di Michele Calì, sarà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 21 settembre ed è stato presentato oggi alla kermesse internazionale dell’arte cinematografica.

«Recanati è ben lieta di offrire alle produzioni cinematografiche le sue suggestive bellezze storiche culturali e architettoniche immerse nella poesia di Giacomo Leopardi – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi, presente a Venezia insieme all’assessora alle culture Rita Soccio – grazie al grande lavoro di Calì e De Mattheis, che ringrazio personalmente, dal 21 settembre tutta Italia potrà apprezzare la bellezza delle nostre piazze e dei nostri scorci cittadini, ben riconoscibili al grande pubblico».

Dopo il successo della presentazione del film in anteprima a Palazzo Venieri dedicata alla cittadinanza che ha assistito e partecipato con molte comparse alle riprese, “InFiniti” è stato presentato alla stampa del Festival di Venezia all’Hotel Excelsior del Lido alla presenza, oltre che di Calì e De Mattheis, anche dell’intero cast, ovvero Francesca Loy, Federico Le Pera, Gabriele Rossi, Michela Persico, Ignazio Moser. «E’ con soddisfazione che applaudiamo l’uscita del film, girato nella sua prima parte a Recanati con numerose comparse locali – ha affermato Soccio – le strategie di comunicazione e promozione che siamo riusciti a mettere in atto in questi anni, a costo zero per il Comune, hanno caratterizzato Recanati come principale attrattore culturale e location per l’ambientazione di set cinematografici, non ultimo ricordiamo il film “Leopardi & Co” che ha visto nella nostra città recitare, proprio in questi giorni, l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg».

In “InFiniti”, Roberta e Davide stanno felicemente insieme da quattro anni, da quando si sono incontrati e innamorati a Recanati: oggi Davide sta cercando di affermarsi come pittore, mentre Roberta, nonostante la sua passione letteraria, è diventata un agente immobiliare e lavora nell’agenzia di Davide, sposato alla ricca e annoiata Greta ma segretamente innamorato di lei. Quando Roberta scopre che Davide all’inizio della loro relazione l’ha tradita, il rapporto tra i due entra in crisi profonda e la ragazza comincia ad interessarsi a Lorenzo, il commesso del supermercato che ha un tatuaggio “leopardiano” sul polso. Ma anche nelle relazioni non tutto è come sembra e come nel nastro di Moebius due persone possono camminare nello stesso spazio ma ritrovarsi alla fine in punti diametralmente opposti.