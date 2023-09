Espulso il tunisino arrestato mentre stava tentando di rubare un’auto a Civitanova. L’uomo, 43 anni, Mohamed Belkahla, è stato accompagnato ieri all’Ufficio immigrazione e in forza del provvedimento di espulsione chiesto dal questore e disposto dal prefetto, è stato accompagnato al Centro di permanenza per rimpatri di Roma Ponte Galeria da dove verrà trasferito nel proprio Paese di origine. Dal primo di agosto l’Ufficio immigrazione della Questura di Macerata ha emesso 9 decreti di espulsione, 8 ordini del questore a lasciare il territorio nazionale entro il termine di 7 giorni e un trattenimento al Cpr.

Il 43enne era finito in manette intorno alle 4 di lunedì, a Civitanova. Tutto è partito da una chiamata ai carabinieri per avvisare che qualcuno stava armeggiando intorno ad un’auto. I militari in via Lazio, hanno notato spuntare dall’abitacolo di una Nissan Qashqai, una gamba. Era quella del 43enne tunisino che aveva forzato lo sportello della vettura ed era entrato. I carabinieri lo hanno così arrestato. Martedì si è svolta la convalida dell’arresto al tribunale di Macerata e la direttissima. L’uomo, assistito dall’avvocato Ilaria Soricetti, ha detto che non voleva rubare l’auto ma stava cercando se c’erano oggetti sulla vettura e ha negato di aver scassinato lui la portiera. Alla fine l’uomo ha patteggiato 8 mesi ed è tornato libero. Ed è proprio durante l’udienza che era arrivato il nulla osta all’espulsione.