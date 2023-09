In manette per aver cercato di rubare un Suv, patteggia otto mesi e torna libero. L’uomo è stato fermato ieri in via Lazio da una pattuglia dei carabinieri.

L’uomo, 43 anni, Mohamed Belkahla, tunisino, è finito in manette intorno alle 4 del mattino di ieri, a Civitanova. Tutto è partito da una chiamata ai carabinieri per avvisare che qualcuno stava armeggiando intorno ad un’auto. Sul posto sono intervenuti i militari ma sulla via segnalata alla centrale non c’era nessuno. Allora i militari hanno fatto un giro e su una via parallela, via Lazio, hanno notato spuntare dall’abitacolo di una Nissan Qashqai, una gamba. Era quella del 43enne tunisino che aveva forzato lo sportello della vettura ed era entrato. I militari lo hanno arrestato. Questa mattina si è svolta la convalida dell’arresto al tribunale di Macerata e la direttissima. L’uomo, assistito dall’avvocato Ilaria Soricetti, ha detto che non voleva rubare l’auto ma stava cercando se c’erano oggetti sulla vettura e ha negato di aver scassinato lui la portiera. Alla fine l’uomo ha patteggiato 8 mesi ed è tornato libero. Pm Stefano Lanari.

(Gian. Gin.)