Donna trovata morta in auto a Macerata. Una tragedia che si è consumata intorno alle 19 in via Ercolani. La vittima è una 62enne di Pollenza.

Secondo le prime informazioni su quanto accaduto questa sera un passante si è accorto di una donna che era seduta al posto di guida di un’auto posteggiata in via Ercolani. Il passante ha capito che la donna doveva essersi sentita male e ha chiamato il 118.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza per prestare i soccorsi. Il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvare la vita alla donna. In via Ercolani è intervenuta anche la polizia per occuparsi di svolgere gli accertamenti del caso.

Secondo le prime informazioni la donna sarebbe morta in seguito ad un malore mentre si trovava sull’auto. Il corpo è a disposizione della procura per valutare eventuali accertamenti medico legali.

