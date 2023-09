Lavorava come cuoca al punto di cottura del comune di Pollenza e cucinava per le scuole e la casa di riposo la donna di 62 anni che è morta ieri per un malore mentre era sulla sua auto. Argentina d’origine, Viviana Patricia Carletti viveva a Pollenza e ieri si trovava a Macerata, in via Ercolani, quando si è sentita male. La donna si è accasciata nella sua auto mentre si trovava al posto di guida. E’ successo intorno alle 19. A notare quello che era accaduto è stato un passante che ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è arrivato il 118 e sono arrivati anche gli agenti di una volante della polizia per svolgere gli accertamenti del caso. Per Viviana Patricia però non c’è stato nulla da fare. Un malore, questa l’ipotesi sin dall’inizio, su cui la procura di Macerata con il pm Rosanna Buccini, magistrato di turno, ha deciso di fare un approfondimento medico legale.

È stata disposta una ispezione cadaverica affidata al medico legale Antonio Tombolini che si è svolta nel primo pomeriggio all’obitorio di Macerata. La 62enne era vedova e aveva una figlia. Era una dipendente dell’azienda Camst che ha l’appalto del comune di Pollenza per preparare i pasti per la mensa scolastica e per la casa di riposo. A Pollenza viveva a Casette Verdini.

(Gian. Gin.)