Giovane chef maceratese ai fornelli dall’altra parte del mondo. Leonardo Tasso, dopo un’esperienza nelle cucine di un importante ristorante svizzero a Ginevra, sul lago di Lemano, si rimette in gioco in Australia. Il giovane cuoco diplomato l’anno scorso all’istituto Alberghiero Varnelli di Cingoli, ha deciso di accettare un’altra allettante proposta di lavoro in Australia, a Melbourne. Decisive la voglia di crescere e mettersi in gioco e per farlo e migliorarsi ai fornelli le esperienze di lavoro all’estero in ambito della ristorazione internazionale, sono molto importanti. Affronterà questa sfida sempre con grande passione e determinazione. Nato e cresciuto a Macerata porterà sempre con sé le ricette imparate da piccolo guardando le nonne cucinare. Il biglietto aereo per Melbourne è per metà settembre.