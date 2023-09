Il Cosmari ha indetto una selezione pubblica per la formazione della graduatoria per assumere autisti per automezzi addetti alla raccolta dei rifiuti. Il Consorzio di smaltimento rifiuti con se de a Tolentino fa sapere che per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado oltre che naturalmente della patente di guida di categoria C e del Certificato di qualificazione conducente, entrambi con un punteggio non inferiore a 18 e non dovranno risultare sottoposti ad alcun provvedimento di sospensione e/o revoca.

La domanda di partecipazione alla selezione è scaricabile dal sito del Cosmari (www.cosmarimc.it) e dovrà essere presentata entro le 12 del 15 settembre.

L’elenco degli ammessi e le date di svolgimento delle prove verranno comunicate solo ed esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web aziendale. Sono previste una prova pratica di guida e una prova orale, sulle seguenti materie: nozioni sull’ordinamento degli Enti Locali e loro Consorzi; conoscenza dei mezzi specifici per la raccolta di R.S.U.; normativa in materia di circolazione stradale; norme comportamentali in materia di sicurezza e di relazione con gli utenti; normativa in tema di rapporto di lavoro e cultura generale.

Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi a Cosmari srl tel. 0733/203504. Il bando completo e il modello di domanda sono consultabili sul sito del Cosmari all’indirizzo web: www.cosmari.mc.it