di Stefano Fabrizi

Un weekend denso di appuntamenti. Inizia MarCheStorie. A Chiaravalle finale del Cantagiro. Festa del Mare ad Ancona con i Tiromancino. E il festival Adriatico Mediterraneo con Gragnaniello

APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 1 SETTEMBRE

Macerata – Prosegue per tutto il week end il September Fest al centro fiere di Villa Potenza. Rush finale con Rino Gaetano Tribute band, questa sera. Domani sabato 2 settembre 7S8 con dj set e e animazione e il gran finale domenica 3 settembre con Billy Balla Reggae

Treia – Prende il via oggi “Giù la piazza Festival”, con una serie di appuntamenti ispirati a Dolores Prato. Filo rosso: il tema “Unnonsoché” Clicca qui per il programma completo

Colmurano – Per tre giorni, da oggi a domenica 3 settembre, il borgo si trasforma nel paese dell’infanzia. Spettacoli, giochi, dj set e momenti di riflessione per gli adulti. Clicca qui per il programma completo

Mogliano – Per due giorni l’aperitivo fa il giro d’Italia nelle vie del borgo: ogni locale si trasformerà in una regione con piatti tipici e pietanze rinomate

Ancona – Alle 21:15 alla Corte della Mole di Ancona per AdMed (Festival Adriatico Mediterraneo) la Compania Arte Y Flamenco in Tablao Flamenco. “Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità”. È il riconoscimento dell’Unesco per il Flamenco, modalità di espressione di un popolo per il quale il canto, la musica e la danza erano parte integrante della vita quotidiana. La Compañia Arte y Flamenco si mette al servizio di questa arte travolgente e sensuale, portandola sul palco nella sua forma più autentica e pura. Info: www.adriaticomediterraneo.eu

Fano –Alle 21 nella suggestiva Corte Malatestiana che si affaccia sulla piazza centrale di Fano (PU) si aprirà la seconda settimana del Festival Nazionale “Il Belcanto ritrovato”, manifestazione organizzata dall’Orchestra Sinfonica Rossini con il sostegno di enti pubblici e privati.

Montefalcone Appennino – Per tutti è Frate Mago. Da sempre. Al punto che pochi ricordano il suo nome: padre Gianfranco Priori. A molti ‘maghi’ il destino riserva una carriera di pochi anni, ai più bravi alcuni decenni. Padre Gianfranco, cui è dedicata la serata del Festival Storie al Teatro del Falco, alle 21.30, ingresso libero, è mago da sempre, così come ama dire, che allo stesso tempo è frate da sempre.

San Paolo di Jesi – XXIII Festival Pergolesi Spontini propone “Wine Concert” alla cantina Vignamato di San Paolo di Jesi venerdì 1 settembre ore 18 con Coralie Camuti, giovane pianista siciliana in un programma dedicato a Franz Liszt. Info: https://festival.fondazionepergolesispontini.com/www.fondazionepergolesispontini.com

Chiaravalle – Finale regionale del Cantagiro. Presidente di giuria Manuela Villa. Presenta Marco Zingaretti. L’evento in Piazza Garibaldi alle 21.

Santa Maria Nuova – Venerdì 1 settembre termina la 62° rassegna dei Concerti estate d’Organo. L’appuntamento è sempre alle 21.15 presso la chiesa francescana di Santa Maria Nuova. Protagonista della serata sarà il maestro Fabio Macera.

Location varie – Inizia il primo weekend dal 1 al 3 settembre di appuntamenti con MarCheStorie in diversi comuni delle Marche. Il programma su www.marchestorie.it

Ancona – Alle 6 per AdMed alla Terrazza sul Mare – Sala Eventi Unicorn di Ancona Insolo di Riccardo Tesi. Organettista e compositore, è considerato uno dei musicisti più audaci e autorevoli della scena world europea. Ingresso gratuito, posti limitati, la prenotazione è obbligatoria. Info: www.adriaticomediterraneo.eu

Castelfidardo – Appuntamento di prestigio alle 21 al Salone degli Stemmi del Palazzo Comunale di Castelfidardo. Francesca Fialdini (giornalista Rai, già voce di Radio Vaticana) e Andrea Casadio, sono gli eccellenti relatori del Festival del Giornalismo d’Inchiesta delle Marche “Gianni Rossetti”, organizzato dal circolo culturale JU-TER Club Osimo in collaborazione con circolo +76, Confartigianato Imprese di Ancona e Pesaro Urbino ed altri importanti partner del territorio. L’evento è valido per i crediti formativi.

APPUNTAMENTI DI SABATO 2 SETTEMBRE

Ancona – La nuova Festa del Mare di Ancona sarà una festa da mare a mare, con tappe importanti in tutta la città e con punti panoramici da cui osservare i fuochi d’artificio finali. L’evento partirà con il grande concerto dei Tiromancino al Passetto la sera del 2 settembre e culminerà nello spettacolo dei fuochi di artificio al Porto la sera del 3.

Recanati – Alle 19 all’orto Colle dell’Infinito Il Belcanto Marchigiano con musiche di F. Basily, F. Bornaccini, A. Nini, G. Persiani, L. Rossi, N. Vaccaj. In collaborazione con i Cantanti dell’Accademia Lirica Osimo. Al pianoforte Claudia Foresi. Info: www.ilbelcantoritrovato.it – www.orchestrarossini.it

Pesaro – Alle 21:30 alla Biblioteca Oliveriana di Pesaro Elegia delle Cose Perdute di Stefano Mazzotta / Compagnia Zerogrammi – soggetto, regia e coreografia: Stefano Mazzotta. Info: www.hangartfest.it

Ancona – Alle 21:45 alla Corte della Mole di Ancona Enzo Gragnaniello in concerto nell’ambito del Festival Adriatico Mediterraneo 2023. Con Enzo Gragnaniello, Piero Gallo, Erasmo Petringa, Marco Caligiuri. Info: www.adriaticomediterraneo.eu

Serrungarina – Sabato 2 e domenica 3 settembre la XXVI edizione della Festa della Pera Angelica di Serrungarina organizzata dalla Pro Loco di Serrungarina con il patrocinio del Comune di Colli al Metauro. La Festa animerà tutto il borgo medievale per celebrare la Pera Angelica riconosciuta dal 2001 dalla Regione Marche come prodotto agro-alimentare tradizionale.

Jesi – XXIII Festival Pergolesi Spontini propone al Teatro Pergolesi di Jesi alle 21 Andrea Molinari (originario di Jesi, dove è nato nel 1986, ma romano di adozione) presenta “51”, il suo ultimo disco edito dalla prestigiosa etichetta statunitense Ropeadope Records e candidato in quattro categorie alla 62ª edizione dei Grammy Awards, affiancato da Alessandro Presti alla tromba, Enrico Zanisi al pianoforte, Matteo Bortone al contrabbasso, e Enrico Morello alla batteria. Info: https://festival.fondazionepergolesispontini.com/www.fondazionepergolesispontini.com

Fano – Con il concerto di Elisa Ridolfi ci sarà una doppia inaugurazione sabato 2 settembre alla Rocca Malatestiana di Fano: alle ore 21 vernissage nel salone delle esposizioni dell’installazione “I calanchi”, l’opera più rappresentativa di Virginio Ridolfi, nonno della cantante, quindi il concerto.

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 3 SETTEMBRE

Jesi – XXIII Festival Pergolesi Spontini propone al Teatro Pergolesi di Jesi alle 18 c’è “Children’s corner. L’angolo di Gianni Rodari”, spettacolo di parole e musica, per grandi e piccini; un progetto in omaggio a Gianni Rodari (1920-1980), scrittore, giornalista, pedagogo, intellettuale considerato il maggiore favolista del Novecento. Le parole di Rodari vengono poste allo specchio della musica per l’infanzia di Debussy, Schumann e dei nostri giorni.

Ancona – Alla Corte della Mole di Ancona nell’ambito del Festival Adriatico Mediterraneo 2023 alle 20:30 Uauà, un omaggio a Eugenio Cirese e al suo Molise – Giuseppe Moffa in concerto. Info: www.adriaticomediterraneo.eu

Ancona – Nell’ambito del Festival Adriatico Mediterraneo alle 6 alla Terrazza sul Mare – Sala Eventi Unicorn di Ancona Claudio Farinone in “Preludi del mare”. Ingresso gratuito con prenotazione. Info: www.adriaticomediterraneo.eu

Mercatello Sul Metauro – Domenica 3 settembre alle ore 21 in piazza San Francesco di Mercatello Sul Metauro Paccottiglia Deluxe – Circo Pacco presenta Piazze23 di e con Alessandro Galletti e Francesco Garuti, consulenza registica Daniele Lele Villari, disegno luci Luca Carbone. Info: www.centroteatrale.uniurb.it

***

Il bynigh prosegue anche a settembre nei locali in riva al mare. Allo Shada ci sono Zarrillo e Manuelito. Al Mamamia Samuele Brignoccolo

Venerdì 1 settembre

Allo Shada di Civitanova il concerto di Michele Zarrillo. Il concerto torna per il terzo tentativo. Per ben due volte è stato annullato causa maltempo. Al termine del live, in consolle Aldo Ascani e Fabrizio Breviglieri. Dopocena invece nell’area club special guest Zelletta. Domani special guest in consolle Manuelito (Hell Raton): dj, rapper, produttore. Da Machete – etichetta fondata insieme a Salmo, Dj Slait e Enigma, fino alle vittorie come giudice di X Factor.

Al nuovo CalaMaretto stasera Groove Culture Music con Miky More & Andy Tee. Domani Good Times, by la Serra Dine’n Dance. Domenica Kalispera.

Al Ristorante Madeira di Civitanova “Maracaibo”, evento firmato Eventi Divertenti.

Al Cayo Coco beach club Porto Recanati ritorna la sfida più attesa di sempre: single vs fidanzati del Cayo Coco in versione fluo edition con una grande novità: bracciale fluo verde single, bracciale fluo rosso fidanzato, bracciale fluo rosa situazione complicata.

Al Medusa di San Benedetto del Tronto stasera La Isla by Caliente.

Alla Terrazza di San Benedetto del Tronto Hola Chica. Domani Saturday Superstar, Special guest: Andrea Zelletta.

Al Casacon di Sirolo stasera Conchiglia Verde Amarcord. Evento interamente dedicato alla musica italiana. Domani dinner e dopocena con Casacon Band Live Show – Dj set Davide Casaccia. Domenica Peace e Pil Love. Chill e relax. Aperitivo.

Al Miu di Marotta “La città della musica”. Cena e dopocena con 4 ambienti musicali.

Sabato 2 settembre

Alla Baia Imperiale di Gabicce Mare, Summer Goodbye. Finisce la stagione estiva della nota discoteca ai confini con la Romagna.

A San Benedetto del Tronto al Jonathan Disco Beach ’90 vs 2000. In consolle Alec Tenaglia, Dj Pier, Costantini, Reny Love Voice.

Al Mamamia di Senigallia “Feedback”, il party in tempo reale. La prima festa in cui a decidere le sorti della serata sarai tu con i tuoi Feedback. Special guest Samuele Brignoccolo: il dj e produttore degli incredibili mashup diventati virali su TikTok.

Al Le Gall di Porto San Giorgio per l’ultima volta di questa stagione torna il party dedicato alla musica più caliente del momento, quella hiphop, rnb, reggaeton, moombahton & latinhouse.

In collaborazione con marcheinfinite.com