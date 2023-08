Tutto pronto per la seconda edizione del “Giù la Piazza Festival”, ispirato a Dolores Prato. Tre giorni, dal primo al tre settembre, a Treia con un filo rosso: il tema “Unnonsoché”. Sostenuto dal Comune di Treia, organizzato dall’Associazione Culturale Ev, con la direzione artistica di Stefania Monteverde, Lucia Tancredi, Marina Peral. Si apre venerdì 1 settembre con Gino Castaldo al teatro comunale alle 21 tra musica, video e racconti con il suo ultimo libro sulla storia dei cantautori italiani, l’emozionante colonna sonora di una storia collettiva. Alle 18 appuntamento con Antonella Agnoli, amatissima fondatrice di biblioteche, tappa del tour in tutta Italia con il suo libro sulle biblioteche militanti e l’importanza per le città, insieme a Stefania Monteverde.

Sabato 2 settembre molto ricco con Evelina Santangelo alle 21 al teatro comunale e l’ultimo libro “Il sentimento del mare”, in dialogo con Lucia Tancredi con le letture di Rosetta Martellini e la musica di Jan. Nel pomeriggio alle 18 Vincenzo Latronico, tra i candidati al Premio Strega 2023, con “Le perfezioni”, uno sguardo sincero su una generazione tra l’illusione della perfezione social e le disillusioni del presente. Alle 17 due sorprendenti libri con Giorgio Ghiotti, con ‘Atti di un mancato addio’ e Mavie da Ponte, ‘Fine di un matrimonio’, in un ironico racconto a più voci con Giulia Amatuzzi e Marina Peral. A Villa Spada alle 12 Chiara Giacobelli racconta le Marche misteriose e romantiche. ‘Poesia a bordo piazza’ è lo spazio speciale alle 17 nella incantevole Piazzetta Cassera, curato da Marco di Pasquale e Giampaolo Vincenzi, con la nuova generazione di poeti e poetesse marchigiane, Jacopo Curi, Elisa Des Dorides, Alessandra Bloise Diana, Marco Plebani, con l’arpa di Michela Tancredi.

Domenica 4 alle 12 protagonista è Dolores Prato con il libro “Educandato”, curato e presentato da Elena Frontaloni, con Lucia Tancredi, letto da Francesca Rossi Brunori con le musiche di Baco. Alle 16 il sorprendente viaggio di Giulia Vola raccontato nel suo ultimo libro, “Fallisci e sei morto”, in collaborazione con Refugees Welcome Macerata. Appuntamento speciale domenica alle 17 con il Premio Letterario Dolores Prato Città di Treia e i sei libri finalisti, istituito dal Comune di Treia e curato da Lucrezia Sarnari. Festival letterario, ma anche festival di comunità per conoscere il territorio e incontrare chi lo abita. Quattro passeggiate patrimoniali sono occasioni per conoscere i gioielli del patrimonio culturale guidati da chi se ne prende cura.

Con l’Accademia Georgica, venerdì alle 16, si aprono le porte della antichissima sede guidati dai curatori. Insieme a ArTemisiaLab, da un’idea di Edi Castellani, domenica 3 alle 10, si passeggia sui luoghi di Dolores Prato con letture teatralizzate tratte dai suoi libri. Con la sede di Treia del Club per l’Unesco delle Terre Maceratesi, sabato 2 alle 15.30, si scoprono i tesori del Museo Archeologico e degli angoli di Treia, guidati dal direttore Enzo Catani e da Stefano Grande Castellani. Non può mancare, sabato 2 alle 10, la visita a Villa Spada e al suo giardino botanico guidati da Emanuele Zippilli, architetto progettista del restauro.

Il Club fotografico il Mulino di Treia, venerdì 1 alle 19.30, inaugura la mostra “C’è chi legge”, scatti su un’azione di grande libertà. E spazio ai bambini con ‘Leggere che passione’ a cura della Biblioteca Auser, sabato 2 alle 17 ai Giardini San Marco. Il festival gode dei patrocini di Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche, Centro per il Libri e la lettura del Ministero della Cultura, Centro Studi Balelli, ProLoco Treia, Istituto Paladini, Centro Studi Dolores Prato e di Edi.Marche, l’Associazione degli Editori Marchigiani che sabato 2 sarà presente agli eventi con un suo stand. Partner sono la Bottega del Libro, Antica Fornace, Hotel Grimaldi, Il Grottino. Ogni evento è gratuito e senza prenotazione. Info e orari sui social e su www.giulapiazza.it