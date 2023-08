«Investire nel cinema come motore trainante per il turismo e lo sviluppo economico rappresenta sicuramente una scelta strategica per valorizzare il nostro territorio, e Recanati, città della cultura, si presta ottimamente a questo genere di eventi. Infatti, una volta completata questa pellicola, ci attenderà già un’altra significativa produzione che vedrà nuovamente protagonista la nostra Recanati».

Con queste parole l’assessora alle Culture di Recanati Rita Soccio ha salutato l’avvio delle riprese del film “Leopardi & Co”. Un ambizioso progetto, diretto dalla regista Federica Biondi, vedrà protagonisti la premio Oscar Whoopi Goldberg e Jeremy Irvine, oltre ovviamente alla città leopardiana. «È stata una grande emozione poter stringere la mano alla premio Oscar Whoopi Goldberg – ha aggiunto Soccio – Il ciak d’inizio che ieri ci ha visti negli spazi gentilmente offerti da iGuzzini illuminazione, sarà un’ottima opportunità promozionale all’estero delle bellezze della nostra città».

«A nome di Recanati abbiamo portato il saluto di benvenuto all’attrice Premio Oscar Whoopi Goldberg e all’attore Jeremy Irvine nella nostra accogliente città – ha continuato il sindaco Antonio Bravi – Con l’occasione abbiamo assistito alle riprese delle scene del film e scambiato piacevolmente alcune battute con Whoopi Goldberg che ci ha espresso con la sua proverbiale simpatia il piacere di essere in Italia nella nostra città ricca di poesia e cultura».



