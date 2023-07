Recanati si sta preparando ad ospitare una produzione cinematografica di portata internazionale con il film “Leopardi & Co”. Questo ambizioso progetto, diretto dalla regista Federica Biondi, vedrà protagonisti la premio Oscar Whoopi Goldberg e Jeremy Irvine, trasformando la cittadina in un set cinematografico per diverse settimane. Se i ruoli dei protagonisti sono già assegnati, c’è la speranza di essere comunque scritturati. La produzione è alla ricerca di comparse che possano conferire autenticità alle scene e alla trama del film. La Yuk film, che collabora alla gestione del lungometraggio, ha annunciato che il casting per le comparse si terrà il 5 agosto all’atrio del Palazzo del comune, in piazza Giacomo Leopardi, dalle 10 alle 19. Vanno bene persone dai 9 ai 99 anni, non occorre aver esperienza ma è consigliato presentarsi con un curriculum vitae, se possibile, per fornire ulteriori informazioni sulla propria esperienza artistica. Comparse ma non solo, il film cerca anche altre figure per ruoli particolari che aggiungeranno ulteriore fascino alla storia. Tra queste: un uomo e una donna cinesi o giapponesi tra i 30 ei 50 anni, un uomo di stazza muscolosa e dall’aspetto imponente, adatto a un ruolo “stile bodyguard” tra i 25 e i 40 anni, due ragazze di bell’aspetto tra i 25 e i 35 anni e tre ragazzini tra i 10 e i 12 anni con esperienza teatrale alle spalle. Gli interessati a interpretare queste figurazioni speciali possono inviare una mail a [email protected] entro il primo agosto. Nella mail, è necessario allegare un curriculum artistico e due foto, una in primo piano e l’altra a figura intera.

«Partecipare al casting rappresenta un’opportunità unica per chi aspira a diventare attore o attrice ma anche per chi vuole semplicemente fare un’esperienza particolare – dice Rita Soccio, assessora alle Culture, che aggiunge –. La figura di Giacomo Leopardi diventa fattore scatenante di una storia d’amore. Girare un film nella nostra città rappresenta anche un’opportunità di promozione turistica per far conoscere le nostre bellezze e quelle dei nostri territori al di fuori dei confini nazionali». “Leopardi & Co”, prodotto dalla casa di produzione Camaleo e distribuito da Eagle Pictures, sta generando grande attesa e curiosità. La regista Federica Biondi, originaria di Jesi, ha dimostrato il suo talento e amore per le Marche con il recente cortometraggio “La cortese”, presentato al Festival internazionale del Nuovo cinema di Pesaro, ottenendo gli applausi da critica e pubblico. Ora, con “Leopardi & Co”, Biondi si prepara a lasciare il segno con un progetto di portata ancora maggiore, girando interamente nella suggestiva cornice di Recanati. Il film è ancora avvolto nel mistero, ma la presenza di talenti di calibro come Whoopi Goldberg e Jeremy Irvine ha scatenato la curiosità di molti tra gli abitanti della città e gli appassionati di cinema.