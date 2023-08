“PartiAmo con Contram Mobilità!”. È aperta la campagna abbonamenti Contram Mobilità per l’anno scolastico 2023/2024.

Dal 4 settembre saranno aperte le rivendite temporanee, oltre a quelle storiche, per permettere ai nuovi abbonati di fare il tesserino Contram Mobilità e procedere all’acquisto.

Le sedi delle rivendite: Apiro, Camerino, Castelraimondo, Cingoli, Corridonia, Fabriano, Macerata, Montegiorgio, Potenza Picena, Recanati, Treia, San Ginesio. Gli utenti già tesserati possono fare i loro acquisti come di consueto on line dal sito contrammobilita.it o attraverso l’App Contram Mobilità.

L’abbonamento annuale scolastico parte dal 1° giorno di ogni mese e sarà valido per 12 mesi ma si paga l’equivalente di 7 mesi e mezzo (è comprensivo del premio fedeltà estivo con cui si viaggia in periodo non scolastico in tutta la Regione).

Se si è ottenuto il bonus trasporti, ci può essere un ulteriore risparmio di 60 euro. ( Sarà possibile effettuare un tentativo di richiesta del bonus a partire dalle 8 del 1° settembre 2023 per usufruire degli eventuali fondi residui 2023. Riferimento: bonustrasporti.lavoro.gov.it. L’iniziativa per il momento non sarà rifinanziata)

L’elenco completo delle rivendite è su contrammobilita.it, gli orari e gli itinerari puoi chiederli al numero verde 800 037 737, ma li trovi anche su Google Maps e sull’App Contram Mobilità.

