Ha ottenuto indebitamente finanziamenti per 176mila euro, denunciato imprenditore, titolare di una azienda individuale del settore dei trasporti su strada.

La ditta era già stata oggetto di controlli fiscali e il titolare era stato già denunciato per il reato di occultamento delle scritture contabili per le quali la legge dispone la conservazione obbligatoria.

La guardia di finanza di Civitanova ha approfondito la posizione dell’azienda e dall’attività di polizia giudiziaria, necessaria per accertare il reale giro d’affari dell’impresa, è emerso come l’imprenditore abbia volutamente presentato, nelle varie istanze di accesso ai benefici, una situazione economica, finanziaria e patrimoniale totalmente differente rispetto a quella effettiva. Questo ha tratto in inganno i tre istituti di credito destinatari delle richieste di finanziamento e gli ha consentito di ottenere, senza alcun titolo, elargizioni assicurate da garanzia pubblica per un ammontare pari ad 176mila euro. L’uomo è stato denunciato per indebita percezione di erogazioni pubbliche.