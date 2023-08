Dopo il successo della serata dedicata alla musica disco anni Novanta, domenica 27 agosto a Porto Recanati si accenderà per la prima volta il “Seaside Music Festival”.

A Largo Porto Giulio, a partire dalle 19 fino all’1 circa, si alterneranno quattro dj a comporre una line up di assoluto livello: Francesco Luv, Antonio Agostinaccio, Chris Ulici e Luca Moretti, accompagnati dal vocalist Marco Voice Cocchi. Musica ma anche cibo nell’area dedicata allo Street food.

L’evento, gratuito e a ingresso libero, è promosso dalla Città di Porto Recanati in collaborazione con l’associazione “Porto Recanati è” e Nowa Studio Tecnico.

Una serata dedicata ai giovani, alla musica e al divertimento a due passi dal mare per salutare il mese di agosto prima della festa del patrono di san Giovanni Battista di martedì 29 agosto.