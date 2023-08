di Stefano Fabrizi

L’estate marchigiana è ancora nel vivo. Il fine settimana è un fiorire di eventi da nord a sud della regione. Concerti, personaggi e appuntamenti musicali da non perdere.

APPUNTAMENTI DI VENERDI 25 AGOSTO

Macerata – Sferisterio Live, venerdì 25 agosto ore 21 all’Arena Sferisterio di Macerata c’è Mr. Rain. Info: 0733 230 735 | [email protected]. Organizzazione Elite Agency Group e Alhena Entertainment 071 685 020 – 085 943 3361

Macerata – Al centro fiere di Villa Potenza torna September Fest. Venerdì 25 agosto sarà la volta dei Regina, eccellente tributo ai Queen. Sabato 26 agosto appuntamento con i Mamaskin. A chiudere la prima settimana di September Fest domenica 27 agosto largo al tributo agli 883 e a Max Pezzali. La settimana successiva batteria musicale con le cover di AC/DC, Guns N’ Roses, Jovanotti, Vasco Rossi, Rino Gaetano ed infine la chiusura con Reggae e Ska firmate da Billy Balla Reggae.

Recanati – Per la terza edizione del Recanati Comics Festival sarà inaugurata alle 17.30 nel Museo Civico di Villa Colloredo Mels, la mostra di Hugo Pratt “Da Ulisse a Corto Maltese”. L’esposizione proseguirà fino al 7 gennaio.

Civitanova – Alle 21;15 al Varco sul Mare di Civitanova Che fantastica storia è la vita – tributo a Venditti e De Gregari. Concerto di beneficenza. Info: www.tdic.it – Whatsapp, 3332143900.

Camporotondo di Fiastrone – Il Festival per ragazzi Marameo fa tappa ai Giardini Campofiera – alle 18 con Faccestamagia di Raffaello Corti: magia, teatro comico. Ingresso libero

San Ginesio – Giunge al termine la quarta edizione del Ginesio Fest 2023 diretto da Leonardo Lidi. Il programma del 25 agosto ultima giornata di festival, vede in scena la grande serata finale con l’assegnazione del Premio San Ginesio all’Arte dell’Attore. La giuria presieduta da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari, conferirà il Premio San Ginesio all’Arte dell’Attore 2023 a Lino Musella e Sara Putignano.

Porto San Giorgio – Alle 21,30 sul palco di piazza Matteotti di Porto San Giorgio la compagnia “Fantacadabra” presenterà “Gli stivali del gatto”, una rilettura della celeberrima favola di Charles Perrault. L’ingresso è gratuito.

Pesaro – Prosegue la rassegna Classici per un anno. L’ottavo appuntamento è alle 18 nella Corte di Palazzo Montani Antaldi ed è dedicato alla Vita di Rossini scritta da Stendhal esattamente 200 anni fa, nel 1823. A parlarne sarà Enrico Capodaglio. La lettura di alcune pagine del testo sarà invece affidata a Giorgio Donini, Milena Radi, Maria Rita Petroni e Patrizia Romagnoli delle Voci dei Libri. Ingresso libero

Porto San Giorgio – Alle 21,30 il concerto del maestro Franz Gunthner chiude nella chiesa di San Giorgio martire la diciassettesima edizione del Festival organistico “Città di Porto San Giorgio. Ingresso libero

Pesaro – Per Hangarfest alle 18:30 a Villa Imperiale di Pesaro c’è Bolero di Marta Bevilacqua, Roberto Cocconi / Compagnia Arearea, Radio Zastava

Info & Biglietteria [email protected]

Sant’Elpidio a Mare – Alle 21:30 alla Basilica di S. Maria della Misericordia di Sant’Elpidio a Mare il concerto finale della stagione 2023 con Tradizione a due organi tra Italia e Spagna. Un viaggio musicale fra Italia e Spagna con il tradizionale e unico concerto a due organi antichi e fagotto in onore del M° José Luis Gonzales Uriol: Luca Scandali – Javier Artigas Pina agli storici organi Nacchini 1757 e Callido 1782 – fagotto Fernando Sanchez. Info: 334.334.3202625 – [email protected]

Pesaro – Per Hangarfest venerdì 25 agosto (ore 16) a Palazzo Mosca di Pesaro Il secondo paradosso di Zenone di Elisabetta Consonni di e con Elisabetta Consonni – produzione Fattoria Cittadini. Durata variabile. Info: www.hangartfest.it

Fabriano – Venerdì 25 agosto 21:30 ai Giardini del Poio di Fabriano per Fabrijazz 2023 il concerto di Michael Rosen Harmonic Trio. Info: a [email protected] – WhatsApp 339 1349396

Porto Sant’Elpidio – Porto Sant’Elpidio si tuffa in un weekend tutto in rosa. Venerdì sera, nella zona sud della città, l’evento Aspettando la Notte + rosa. Tanti gli appuntamenti in diversi luoghi della città. Aspettando la Notte + rosa, promosso dall’associazione di quartiere Faleriense. Dalle 19 in poi, street food a cura del Garden Pub e serata musicale tutta a ritmo della dance music degli anni 80 e 90, in piazza Fratelli Cervi, con 89 Discoteca. Sarà un piacevole preparativo all’evento clou

dell’estate 2023, la Notte + Rosa della riviera marchigiana in programma sabato sera.

Molte le attrazioni che animeranno la città da nord a sud il 26 agosto.

Fano – Nella chiesa francescana di Santa Maria Nuova prosegue la 62. rassegna dei Concerti estate d’Organo: venerdì 25 agosto si terrà il quarto appuntamento. Protagonista della serata sarà la giovanissima maestra Ilaria Centorrino.

Senigallia – Sarà Maurizio De Giovanni a chiudere la dodicesima edizione del Festival del noir e del giallo civile alle 21,30 nella splendida cornice della Rotonda a Mare di Senigallia ( i locali saranno aperti dalle 21). L’autore napoletano è certamente uno degli scrittori più amati dal pubblico italiano.

APPUNTAMENTI DI SABATO 26 AGOSTO

Civitanova -La finale regionale di Miss Italia al Varco sul mare di Civitanova alle 21. Alla conduzione Marco Zingaretti e Glelany Cavalcante. Madrina Valeria Marini

Macerata – Si chiama “Dai Sibillini alle Ande” lo spettacolo organizzato allo Sferisterio di Macerata per la 15a edizione della Sibillini e Dintorni, in programma alle 21. I protagonisti invitati dalla Scuderia Marche per l’evento musicale sono l’orchestra di fiati “Insieme per gli altri” e il maestro uruguaiano di bandoneon, già vincitore del premio oscar con il film Il Postino, Héctor Ulises Passarella, che per l’occasione sarà raggiunto da una delegazione del Governo dell’Uruguay.

Serrapetrona – Il Festival per ragazzi Marameo fa tappa a Serrapetrona in Piazza Santa Maria – alle 21 con Circo Bipolar che presenta Cafe’ Rouge: circo contemporaneo. Ingresso libero

Porto Sant’Elpidio – A Porto Sant’Elpidio la Notte + rosa. Tanti gli appuntamenti in diversi luoghi della città. Molte le attrazioni che animeranno la città da nord a sud il 26 agosto.

Sant’Elpidio a Mare – Alle 21;30 in Piazza Antonio Gramsci a Sant’Elpidio a Mare King Hannah (Uk) in Mayday Up XII Bonus Track. Info: 347/6467171 (anche whatsapp),

Senigallia – Alle 21,30 si chiude la rassegna Senigallia sotterranea all’area archeologica La Fenice con lo spettacolo teatrale Fuochi. Ingresso libero.

Urbania – A Palazzo Ducale alle 21;15 lo speciale progetto SuMarte, curato da Massimo Valentini, chiude l’edizione 2023 del Durante Festival di Urbania con Arianna Cleri voce, percussioni; Marta Celli arpa celtica, voce; Massimo Valentini saxofoni, voce, percussioni, Cajon, ceramic flute, duduk. Info: Tel. 0721 32482 – [email protected].

Cagli – Alle 21;30 in Piazza Garibaldi di Cagli per Terre Sonore Rosa Brunello con “Sounds Like Freedom”; basso elettrico, contrabbasso, voce Rosa Brunello; tromba Yazz Ahmed

chitarra Enrico Terragnoli; batteria Marco Frattini. Info: www.fanojazznetwork.it

Pesaro – Alle 21;30 per Hangarfest alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini di Pesaro And The Colored Girls Say Doo Da Doo Da Doo Da Doo di Elisabetta Consonni, Segue Incontro con l’Artista a cura di Gloria De Angeli / Explorer. Info; [email protected]

Sirolo – Alle 21:30 al Parco della Repubblica di Sirolo Blondie, da Isotta a Marilyn – lezione spettacolo sulla fenomenologia delle bionde di e con Cesare Catà e Paola Giorni. Musiche originali eseguite dal vivo da Andrea Yanez Gasparrini e Adriano Brando Alessandrini. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/BottegaTeatroMarche

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 27 AGOSTO

Civitanova – Alle 18 al Varco sul Mare Tango per L’Ant Milonga di beneficenza. Info: www.tdic.it

Lapedona – Il Festival per ragazzi Marameo fa tappa domenica 27 agosto a Lapedona in Vie del Paese – dalle 16:30 per Pappappero: Lapedona il paese dei bambini – quinta edizione con giochi, spettacoli, animazioni. Ingresso libero

Pesaro – Alle 18:30 per Hangarfest nel Cortile di Palazzo Montani Antaldi di Pesaro 1|2|3 Solo Duet Trio – Nuova Danza Israeliana con Reches Itzhaki, Avshalom Latucha, Maya Navot, Ophir Kunesch, Gil Algarbeli, Tamir Golan. Durata: 40’. Segue Incontro con Naomi Perlov / Explorer. Info: [email protected]

Urbino – Alle 21 in Piazza Duca Federico a Urbino per Il Belcanto Marchigiano: Il Belcanto Ritrovato – Festival Nazionale II Edizione. Musiche di F. Basily, F. Bornaccini, A. Nini, G. Persiani, L. Rossi, N. Vaccaj. In collaborazione con i Cantanti dell’Accademia Lirica Osimo pianoforte Claudia Foresi. Info: www.ilbelcantoritrovato.it

Gradara – Alle 21:30 al Castello di Gradara, Piazza d’Armi il concerto “We Wonder” di Fabrizio Bosso Quartet: tromba, Fabrizio Bosso; piano e rhodes, Julian Oliver Pazzariello contrabbasso e basso elettrico, Jacopo Terrazza batteria, Nicola Angelucci. Info: www.fanojazznetwork.it

Bynight. Le notti in riviera a suon di musica e divertimento. Allo Shada c’è Fargetta di Radio Deejay

Ultimo fine settimana di agosto sempre carico di appuntamenti. Vediamo una panoramica.

Appuntamenti di venerdì 25 agosto

Allo Shada di Civitanova dinner show con i DejaVu, uno show dinamico e coinvolgente per tutti i gusti e tutte le età. Al termine del live, in consolle Aldo Ascani e Fabrizio Breviglieri. Dopocena invece nell’area club special guest Fargetta, una colonna portante di Radio Deejay. Domani “Random”, spettacolo, musica, colore per creare un’atmosfera elettrica che difficilmente troverai altrove. oggetti di scena stravaganti e trucco esagerato fanno parte del divertimento.

Alla Terrazza di San Benedetto del Tronto Hola Chica, il format con musica reggaeton e latin urban. Domani “Never Stop Dreaming”.

Al Petè di Civitanova “Baboon. Jungle Echo”. L’evento techno.

Al Ristorante Madeira di Civitanova “Maracaibo”, evento firmato Eventi Divertenti. Una notte italiana unica nel cuore del brasile. Churrasco brasiliano, musica, spettacolo, animazione

italiana.

Al Casacon di Sirolo stasera Conchiglia Verde Amarcord. Roma capoccia. Live Music by Mark e i Bella Bolla. Dj set by Mauro Della Valle. Domani The Last Summer Party by Eventi Divertenti con Casacon Band Live Show – Dj set Davide Casaccia. Domenica special guest Rokeya: un viaggio cosmico che miscela ritmi ancestrali, vibes contemporanee e suoni astrali.

Stasera al Miu di Marotta “La città della musica”. Cena e dopocena con 4 ambienti musicali.

Stasera al Medusa di San Benedetto del Tronto La Isla by Caliente. Il grande party reggaeton, pop e commerciale infiamma la Riviera delle Palme.

Al nuovo CalaMaretto, che ritorna dopo un raffinato restyling, sotto la gestione della famiglia Ascani, Groove Culture Music, dove house e disco si fondono per un’indimenticabile notte di musica, con Miky More & Andy Tee. Domani Good Times, by la Serra Dine’n Dance. Domenica il Papeete on Tour da Milano Marittima al CalaMaretto, per un beach party iconico.

Appuntamenti di sabato 26 agosto

Al Mamamia di Senigallia Cristi e Diavoli on tour. Il nuovo collettivo romano formato da Asp126, Franco 126, Ketama 126, Pretty Solero e Ugo Borghetti insieme ai producer Drone126 e Nino Brown.

Al Le Gall di Porto San Giorgio special guest Bello Figo, uno dei rapper e fenomeni del web più conosciuti e controversi.

Alla discoteca Akua di San Benedetto del Tronto Ulla di fine agosto, dedicato ad un pubblico giovane.

Al Cayo Coco beach club Porto Recanati Melocoton Hawaiian party. La festa più tropicale dell’estate insieme al format della pesca più caldo dell’Estate con i suoi suoni reggaeton. trap. pop. Hit radio. Dress Code: hawaiano, collane di fiori.

Alla Baia Imperiale di Gabicce Mare, sabato di fine stagione, la notte d’Europa.

A San Benedetto del Tronto il sabato della Riviera, da Bagni Andrea, dove scoppia l’estate 2023 sotto la regia del patron Sandro Assenti.

Sempre a San Benedetto del Tronto al Jonathan Disco Beach cena spettacolo e disco. Domenica Subelo, la domenica latina della Riviera delle Palme.

