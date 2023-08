«Ad essere aggredito sono stato io», si è difeso così oggi al tribunale di Macerata il 46enne Salvatore Sannino nel corso della convalida dell’arresto. L’udienza si è svolta davanti al giudice Andrea Belli. Sannino doveva rispondere di lesioni aggravate per aver ferito un albanese mentre i due si trovavano, martedì, nel piazzale del distributore Is di via De Amicis. Sannino è accusato di aver ferito con un coltello l’albanese, che era andato in ospedale e per fortuna non ha riportato lesioni gravi.

Il 46enne è stato arrestato e messo ai domiciliari. Ad assisterlo l’avvocato Francesco Mantella, oggi sostituito dal legale Maurizio Ballarini. Nel corso della convalida il 46enne ha detto che è lui che è stato aggredito dall’albanese e ha negato di conoscerlo.

Ha inoltre detto che la questione sarebbe legata ad una donna. Sul coltello con cui ha ferito l’albanese, Sannino ha spiegato che lo porta sempre con sé, e si tratta di un coltellino tipo quelli svizzeri e che usa per normali utilizzi quotidiani, ad esempio come apriscatole. Il 46enne dopo l’arresto si trovava ai domiciliari e il giudice ha deciso di confermare la misura.