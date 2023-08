di Gianluca Ginella

Una questione legata a pregressi dissidi, sarebbe stato questo e non la gelosia a spingere il 46enne Salvatore Sannino a ferire con un coltello un albanese nel piazzale del distributore Is di via De Amicis a Civitanova.

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni Sannino aveva agito per gelosia perché aveva visto la ex fidanzata in compagnia dell’uomo che poi aveva aggredito. Dagli ulteriori accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Civitanova e in base a testimonianze, sarebbe emerso che in realtà la questione non era legata a gelosia e che l’albanese non aveva una relazione con la ex. I tre si conoscevano, e casualmente ieri l’albanese si trovava al distributore di via Dalmazia mentre c’era anche la ex di Sannino che stava parlando con il fratello del 46enne.

Sannino si sarebbe fermato per salutare il fratello quando aveva notato l’albanese. Ne sarebbe seguita una discussione e l’albanese, stando alle indagini, avrebbe dato una risposta che aveva fatto arrabbiare Sannino.

«C’è stata una colluttazione – dice l’avvocato del 46enne, Francesco Mantella -, ma il mio assistito non è certamente partito con l’intenzione di aggredirlo. Sulla colluttazione vedremo come sono andati i fatti, può essere partita anche dall’altro». L’aggredito ieri è stato portato in ospedale, ha delle ferite al volto e su di una spalla. Per fortuna nulla di grave ed è stato dimesso. Sannino dopo l’aggressione si è allontanato ed è stato poi rintracciato dai carabinieri e arrestato. Gli vengono contestate le lesioni aggravate. Domani ci sarà la convalida dell’arresto in tribunale.