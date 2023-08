di Stefano Fabrizi

Feste, fuochi d’artificio, folklore, opera e teatro. Cultura, spettacolo e divertimento non vanno in ferie nelle Marche dove anche questo week end sarà un fiorire di eventi da non perdere per tutte le età.

APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 18 AGOSTO

Civitanova – Una serata di festeggiamenti tra musica e risate in onore del patrono San Marone. Al San Marone Show la simpatia di Emanuela Aureli, che porterà in città il suo Mamma ho perso… l’Aureli, e le note dei Jovanotti Fortunati (tribute band del grande Lorenzo Cherubini). Ad ingresso libero, la serata prenderà il via alle 21.30 in piazza della Libertà . Info: 0733-812936 – [email protected] . Si accenderà dalla mezzanotte lo spettacolo pirotecnico con i fuochi che partiranno in un’area che si trova a sud della città alta. Gli spettatori potranno assistere al lancio dai giardini del Pincio e da via Borgo Casette, via del Pincio, via della Repubblica, via del Sole e dal Tirassegno.

San Ginesio – Dal 18 al 25 agosto il Ginesio Fest, diretto da Leonardo Lidi e il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” presieduto da Remo Girone. Venerdì 18 agosto alle 18:30 al Chiostro Sant’Agostino l’inaugurazione del festival. Alle 21:30 lo spettacolo La scimmia di e con Giuliana Musso liberamente ispirato al racconto Una Relazione per un’Accademia di Franz Kafka.

Visso – In scena alle 21 lo spettacolo del Festival del Folklore organizzato da Li Pistacoppi di Macerata.

Sant’Angelo in Pontano – Il Festival Storie ospita a Sant’Angelo in Pontano lo storyteller Federico Buffa che parlerà delle imprese del velocista Pietro Mennea e lo farà in compagnia di Nazareno Rocchetti, che di Mennea fu massaggiatore e amico. L’evento alle 21.30, nella suggestiva arena di piazzale Trento, in pieno centro storico a Sant’Angelo in Pontano. Biglietti a 12 euro (intero) e 8 euro (under 14); prenotazioni ai numeri: 0734.632800; 0734.710026; 339.3706029 (whatsapp).

Senigallia – BeatleSenigallia 2023’ prosegue con i suoi appuntamenti. Alle 21 approda in Piazza Garibaldi con il concerto dei “The CrossWalkers-Beatles Tribute Band”.Porto San Giorgio – Si chiude a Rocca Tiepolo (ore 21,15, ingresso 5 euro) la quarta stagione di “Epos”, rassegna di teatro classico, con “Iliade Highlights”, di e con Stefano De Berardin e Stefano Tosoni. Informazioni e prenotazioni al numero 3924450125 (circuito www.vivaticket.com).

Cupramontana – Sarà la dance anni 80 la protagonista della seconda edizione di “Ritorno al futuro”, in programma venerdì 18 agosto a Cupramontana. Un tuffo nel passato arricchito dalla musica della band “Radio ‘80”. Il programma prevede il via alle ore 19:30.

Montegiorgio – Il Monsano Folk Festival, approda nel Fermano. Alle ore 21,30, all’Esterno del Chiostro di Sant’Agostino, in collaborazione con la nona edizione del World Land Festival La Macina Quartet e Muglia Bellagamba, nel Concerto Spettacolo della Sera, presenterà La filandra è ‘na galera… Le lacrime, il sudore, la fatica, la gioia, il dolore, la rabbia, la rassegnazione, la speranza, la nostalgia. i ricordi struggenti nei canti e nei ricordi della filanda jesina.

Porto San Giorgio – A Porto San Giorgio venerdì 18 agosto in piazza Matteotti (ore 21,30) terzo appuntamento con “Un mare di favole”, la stagione di teatro per bambini e famiglie. Sarà proposto “Cappuccetto blues” un’esilarante rilettura di una delle favole più conosciute di tutti i tempi. L’ingresso è libero, non si effettuano prenotazioni, si accede fino ad esaurimento dei posti disponibili (informazioni al numero 335.5268147).

Senigallia – Alle 18:30 nel chiostro del Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi l’architetto Alberto Bacchiocchi parlerà di “Senigallia: gli edifici della Città Nuova del Settecento”.

Fabriano – Il 18 agosto inizia la rassegna FabriJazz (9 gli eventi ospitati all’interno dei Giardini del Poio tutti con inizio alle 21:30) con il Paolo Del Papa Collective con Linda Valori che presenteranno “’Bout Steely Dan”. Un evento unico e prima produzione di Fabriano Pro Musica. Il 19 agosto in scena il Lisa Manara Trio con “L’urlo dell’africanità. Il 20 agosto un tris di star per uno spettacolo unico. L’organista Larry Goldings, il chitarrista Peter Bernstein e il batterista Bill Stewart porteranno in scena il loro spettacolo ispirato all’ultimo disco chiamato “Perpetual Pendulum”.

Fermo – La rassegna Armonie della sera di Marco Sollini ritorna a Ponzano di Fermo alle 21.15, nella Chiesa di Santa Maria, nel cuore del borgo del fermano, con il pianista Giovanni Nesi. Un artista che si è distinto negli ultimi anni con programmi destinati alla sola mano sinistra che impongono un altissimo grado di virtuosismo strumentale e un controllo notevole delle sonorità, affidate insolitamente ad una sola mano del pianista. Ingresso al concerto € 10 e prevendita su www.liveticket.it/armoniedellasera

APPUNTAMENTI DI SABATO 19 AGOSTO

Macerata – Il Mof si chiude con l’ultima replica di Lucia di Lammermoor alle 21 allo Sferisterio

San Ginesio – Dal 18 al 25 agosto il Ginesio Fest, diretto da Leonardo Lidi e il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” presieduto da Remo Girone. Sabato 19 agosto al Chiostro Sant’Agostino – Sala “Hoc Opus +” – performance immersiva – La Stanza. Esperienza d’archivio in Virtual Reality” (orario 11:30 – 17:30); alle 16 all’Oratorio San Filippo Neri Laboratorio per bambini e famiglie “Clown in famiglia” a cura di Pasquale Bergamotto; alle 17 a Colle Ascarano Tenersi Compagnia – Incontri con le Compagnie ospiti del Festival con Giuliana Musso e Christian La Rosa; alle 18 all’Oratorio San Filippo Neri spettacolo per bambini e famiglie “Party Time. Le straordinarie avventure di un papà fuori dal comune”; alle 21:30 al Chiostro Sant’Agostino lo spettacolo Esilio con Serena Balivo e Mariano Dammacco, ideazione, drammaturgia e regia Mariano Dammacco.

Treia – In scena in piazza lo spettacolo del Festival del Folklore organizzato da Li Pistacoppi di Macerata.

Recanati – Red carpet sabato 19 agosto a Palazzo Venieri per la proiezione in anteprima del film InFiniti, girato nel febbraio scorso nella città di Recanati. L’attesa presentazione, inserita all’interno della rassegna “Cinema sotto le stelle” sarà aperta al pubblico a Palazzo Venieri alle ore 21,30 e vedrà la presenza della protagonista del film Francesca Loy e del produttore Michele Calì della A.C. Production. Dopo l’anteprima di Recanati, InFiniti verrà presentato il 4 settembre alla stampa nazionale ed internazionale al Festival del Cinema di Venezia.

Gualdo – In sette comuni della provincia di Macerata si sta svolgendo “Friku Festival”. La rassegna prosegue il 19 agosto a Gualdo con il DuoFlosh che presenta “Di palo in frasca”, spettacolo in cui due clown acrobati folli si cimentano in varie discipline circensi per divertire un pubblico di tutte le età. L’appuntamento è alla Pista di Pattinaggio c/o Parco Comunale. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.

Civitanova – Continuano i concerti di Civitanova Alta per gli appuntamenti promossi da Azienda Teatri e Comune – Assessorati Turismo e Cultura – nell’ambito dei festeggiamenti per il Santo Patrono San Marone. Sabato 19 agosto, alle 21.30, in piazza della Libertà, la All Mad Band proporrà un tributo a Stevie Wonder. Si tratta di un gruppo composto da undici musicisti di grande esperienza, che si esibiscono in una performance ricca di energia per rendere omaggio al leggendario artista. Ingresso libero. Info: 0733-812936 – [email protected]

Jesi – Monsano Folk Festival ritorna nell’Anconetano e sarà a Jesi dove Gastone Pietrucci e Macina Trio nella Chiesa di San Bernardo (Via valle, 3) alle 19, si esibiranno nel Concerto del Ricordo e della Memoria, con Il dovere della memoria. In ricordo di Armanda Animobono Mancini “grande voce della filanda jesina” a trentacinque anni dalla morte. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti.

APPUNTAMENTI DI DOMENICA 20 AGOSTO

Macerata – L’appuntamento clou del Festival del Folklore all’arena Sferisterio, con uno spettacolo pieno di colori, divertimento e allegria. I biglietti d’ingresso sono disponibili sia presso la biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini 10, aperta dal martedi al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 17.30 alle 19.30 (telefono 0733 230735) al costo di 8 euro e 5 euro per gli under 10; sia online su vivaticket al costo di 8 euro.

Naturalmente si esibirà anche il gruppo folk maceratese “Li Pistacoppi”, ospiti della serata saranno due gruppi Folklorici marchigiani, quali “la cocolla de Mojá” e “La Campagnola” che porteranno il loro saltarello!

San Ginesio – Dal 18 al 25 agosto il Ginesio Fest, diretto da Leonardo Lidi e il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” presieduto da Remo Girone. Domenica 20 agosto al Chiostro Sant’Agostino – Sala “Hoc Opus +” – performance immersiva – La Stanza. Esperienza d’archivio in Virtual Reality” (orario 11:30 – 17:30); alle ore 16 all’Oratorio San Filippo Neri Laboratorio per bambini e famiglie “C’era una volta un pezzo di legno” a cura della Compagnia Politheater: alle ore 17 a Colle Ascarano Tenersi Compagnia – Incontri con le Compagnie ospiti del Festival con la Piccola Compagnia Dammacco e Christian La Rosa: alle ore 18 all’Oratorio San Filippo Neri spettacolo per bambini e famiglie “Cappuccetto rosso e i due lupi”; alle ore 21:30 al Chiostro Sant’Agostino lo spettacolo Mio eroe di e con Giuliana Musso, regia Giuliana Musso, collaborazione alla drammaturgia Alberto Rizzi.

Recanati – Appuntamento con la VII edizione de “un Poeta sul Colle” in programma domenica 20 agosto alle ore 21.15 sull’Orto del Colle dell’Infinito. L’evento è stato organizzato dal Centro Mondiale della Poesia e Cultura “Giacomo Leopardi” in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Leopardiani con il patrocinio del Comune e del FAI. Presenta Tiziana Bonifazi, intermezzi musicali di Gianluca Rossi. Ingresso libero dall’ex Convento di Santo Stefano. (In caso di maltempo l’evento si terrà presso l’Auditorium interno al Convento).

———————————–

BYNIGHT DAL 18 AGOSTO

Il weekend bynight delle Marche con Achille Lauro, Alberto Camerini, Matteo Borghi e tanta musica

Appuntamenti di venerdì 18 agosto

Al Casacon di Sirolo stasera Alberto Camerini, considerato l’arlecchino del rock italiano per la gestualità che caratterizza le sue esibizioni dal vivo, con i suoi successi easy-pop come

“Rock’n’roll Robot” e “Tanz Bambolina”. Domani ‘Conchiglia Verde Remember’ by Eventi Divertenti con Casacon Band Live Show – Dj set Davide Casaccia. Domenica Peace e Pil Love. Chill e relax. Aperitivo, cena e dj set.

Allo Shada di Civitanova stasera Matteo Borghi, vero e proprio mattatore delle cene spettacolo live, ormai di casa in quel di Civitanova. Al termine del live, in consolle Aldo Ascani e Fabrizio Breviglieri. Dopocena invece nell’area club “Icona 2000. Domani “Vida Loca”.

Al Medusa di San Benedetto del Tronto La Isla by Caliente: il grande party reggaeton, pop e commerciale.

Sempre a San Benedetto del Tronto al Jonathan Disco Beach Un’Estate fa, la musica più bella di tutti i tempi, domani cena spettacolo e disco. Domenica Subelo, la domenica latina della Riviera delle Palme.

Al nuovo Calamaretto Groove Culture Music con Miky More & Andy Tee. Domani Good Times, by la Serra Dine’n Dance. Domenica Kalispera, Lunch Show e dopopranzo beach party con musica commerciale.

Alla Terrazza di San Benedetto del Tronto Hola Chica, il format con musica reggaeton e latin urban. Domani “Never Stop Dreaming”.

Al Ristorante Madeira di Civitanova “Maracaibo”, evento firmato Eventi Divertenti.

Al Cayo Coco beach club Porto Recanati Melocoton con Dj Chris Ulici. Guest Kovac.

Al Miu di Marotta “La città della musica”. Cena e dopocena con 4 ambienti musicali.

Appuntamenti di sabato 19 agosto

Al Le Gall di Porto San Giorgio special guest Achille Lauro: rivoluzionario, provocatorio, creativo. Uno degli artisti più amati degli ultimi tempi, arriva al Le Gall di Porto San Giorgio.

Alla discoteca Akua di San Benedetto del Tronto Ulla post Ferragosto.

Al Mamamia di Senigallia Teenage Dream.

Alla Baia Imperiale di Gabicce Mare, sabato post-ferragosto.

In collaborazione con www.marcheinfinite.com