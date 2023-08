di Marco Pagliariccio

Sarà una Nazionale di basket tutta a trazione marchigiana quella che si prepara a salpare per l’avventura ai Mondiali che scattano il 25 agosto alle Filippine. Dei 12 giocatori scelti da coach Pozzecco, infatti, ben tre arrivano dalla nostra regione e uno addirittura dal Maceratese: Luca Severini. Dopo aver esordito in maglia azzurra la scorsa estate, l’atleta originario di Potenza Picena ha fatto bis questa estate e a suon di prestazioni da incorniciare ha convinto il ct a dargli un posto sull’aereo che porta alla massima competizione internazionale.

Classe 1996, Severini è nato a Loreto ma è cresciuto a tutti gli effetti a Potenza Picena. Ha iniziato a giocare a basket un po’ per caso, muovendo i primi passi nel settore giovanile della squadra locale (la Sacrata) seguendo l’esempio di alcuni compagni di classe. Passato poi a Civitanova, è proprio con Il Picchio che si mette in mostra a livello nazionale: nell’estate 2013, infatti, conduce la squadra Under 17 civitanovese a una storica corsa alle Finali nazionali, fermandosi solo ai quarti di finale nella lotta per lo scudetto di categoria. Di quella squadra il potentino è la punta di diamante e la performance attira su di lui gli occhi di club di mezza Italia. Alla fine sceglie la Virtus Siena, per poi passare a Pistoia, squadra che lo fa esordire in Serie A e che lo lancia verso la Nazionale Under 18, con la quale nel 2014 vince il torneo di Mannheim, ritenuto una sorta di Mondiale di categoria.

In seguito arrivano le esperienze a Casale Monferrato, Treviso e Tortona: con le ultime due vince altrettanti campionati di Serie A2, ma la strada verso il vertice sembra sempre in salita per lui. E invece proprio in Piemonte trova la sua dimensione, grazie alla fiducia di coach Ramondino (che lo aveva fortemente voluto dopo l’esperienza di Casal Monferrato) e complice un gruppo di lavoro dalle forti connotazioni marchigiane (tra il gm Ferencz Bartocci, originario di Matelica, il team manager Vittorio Perticarini, proveniente da Montegranaro, e il capo dello scouting Gianmaria Vacirca, montegranarese d’adozione). Nell’ultima stagione, con la Bertram Yachts Tortona, è arrivato fino alle semifinali scudetto perse contro la Virtus Bologna, ma la sua solida stagione da 6,7 punti e 4,3 rimbalzi a partita gli hanno di nuovo schiuso le porte della Nazionale: il resto l’ha fatto un’estate da stropicciarsi gli occhi, con prestazioni da incorniciare in particolare nelle amichevoli contro Serbia e Grecia.

Ragazzo schivo, poco avvezzo ai social, ma tremendamente efficace quando si tratta di scendere sul parquet: prossimo obiettivo ritagliarsi minuti in una squadra che magari vola basso nelle aspettative, ma che sotto sotto sogna una medaglia.