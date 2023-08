di Monia Orazi

Si fa presto a dire turismo: nel cuore dell’estate 2023, a Ferragosto, che si può considerare il picco delle presenze per la stagione estiva, il costo per dormire in provincia può variare parecchio (dove costa meno è Matelica). Basta fare una ricerca su siti specializzati come Booking e Airbn per avere un’idea di quanto costi pernottare. Ad esempio una camera per due adulti, per la sola notte del 15 agosto. Mettiamo che questa coppia scelga Civitanova per pernottare. Si va da 169 euro per una camera in un 4 stelle nella zona periferica della città, ai 180 euro di un bed è breakfast a circa un km di distanza dalla spiaggia, 222 euro per una camera di un tre stelle sulle colline intorno alla città, mentre costa 241 euro una doppia in un 4 stelle in centro. Una suite privata in un hotel a 4 stelle del centro arriva a costare 642 euro. Un affittacamere censito con 3 stelle sulle colline intorno alla città propone una doppia a 122 euro. Non molto diversi i prezzi in alta stagione delle altre città costiere, si va dai 154 euro di una doppia in un hotel a tre stelle di Potenza Picena, ai 160 euro di un affittacamere a Porto Recanati, sempre in questa cittadina una struttura di pregio sul mare propone 361 euro per una camera. Costa 123 euro una stanza doppia in un hotel a tre stelle a Recanati, stessa cifra per un albergo simile a Corridonia. Tanto per avere un confronto a Riccione per una doppia la stessa notte si va da 140 a 180 euro per un tre stelle, sino a 285 per un 4 stelle. Salendo verso l’interno a Macerata la camera costa da 69 a 120 per strutture a 3 stelle tra alberghi ed affittacamere, in giorni che segnano anche il clou della stagione lirica.

Nella vicina Tolentino sempre nei tre stelle i costi per una camera doppia variano da 80 a 135 euro. Nel resto della provincia si va dai 90 euro per una struttura a tre stelle a San Severino, variano dai 90 ai 110 euro i prezzi di una doppia negli hotel a tre stelle di Cingoli, prezzi quasi dimezzati a Matelica dove negli alberghi a tre stelle la camera può costare da 60 a 75 euro. A Camerino l’unica struttura disponibile vende la camera doppia a 125 euro, nessuna camera disponibile a Fiastra. Per Sarnano il costo di una camera doppia varia da 95 a 140 euro, 85 euro una doppia nell’unica struttura di San Ginesio presente nei risultati di ricerca.