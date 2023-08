Ha rubato sotto agli ombrelloni nella spiaggia libera di Marcelli sud, a Numana, ma è stato immediatamente notato da alcuni bagnanti che hanno lanciato l’allarme.



E’ successo nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12,30. Un giovane è stato rincorso da alcuni bagnanti ma a bloccarlo dopo un centinaio di metri, è stato il bagnino dello chalet Crazy Beach.

Il ragazzo era riuscito a portare via una borsa ed uno zaino. Raggiunto e tenuto fermo, è stato allertato il 112 che sul posto ha inviato due pattuglie dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile.

Il giovane è stato quindi consegnato ai militari dell’Arma che lo hanno fatto salire sulla gazzella per poi accompagnarlo in caserma, dopo aver recuperato anche la refurtiva riconsegnandola successivamente ai legittimi proprietari che nel frattempo avevano saputo che il giovane in fuga era stato assicurato alle forze dell’ordine.

Tanta la gente che ha assistito alla scena e al fuggi fuggi conclusosi poi all’altezza del Lido Azzurro. I militari dell’Arma stanno attualmente ascoltando le testimonianze dei presenti per valutare i provvedimenti da prendere nei confronti del ragazzo.