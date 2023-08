Un grosso ramo si stacca da una pianta a bordo strada e finisce sopra un’auto in transito. Soccorso in ospedale il conducente della vettura per lo choc. E’ successo poco prima di mezzogiorno lungo la statale 16 all’altezza con l’incrocio di via Marconi a Civitanova.

Un ramo di un grosso pino che costeggia la carreggiata si è staccato dal tronco, schiantandosi sopra una Lancia Y che transitava in quel momento. Sono stati attimi di paura e preoccupazione per il conducente che fortunatamente non ha riportato ferite gravi, ma per lo choc è stato comunque necessario l’intervento del 118 che lo ha caricato e condotto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed è stato allertato anche il servizio reperibilità del Comune.

(l.b.)