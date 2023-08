Il pattinodromo di via Donato Bramante si è rifatto il look. Il Comune di San Severino ha portato a termine i lavori per il rifacimento della pavimentazione in resina colorata dell’anello e del rettangolo centrale dell’impianto affidando le opere a una ditta specializzata, la Vesmaco di Claudia Cacciani di Jesi.

«La spesa complessiva – si legge in una nota dell’amministrazione – per l’intervento di manutenzione straordinaria è stata di circa 30mila euro e ha ricompreso anche un’operazione preliminare, affidata all’impresa settempedana di Alban Dobrozi, per la scarnitura e la stuccatura delle lesioni presenti sulla vecchia pavimentazione che è stata quindi completamente ricostruita. Il cantiere ha infine previsto altri lavori realizzati anch’essi, come tutto l’intervento complessivo, su progetto dell’ufficio Manutenzioni del Comune».

Tra qualche giorno l’impianto potrà tornare ad ospitare allenamenti e gare della Rotellistica Settempeda, la formazione di casa i cui atleti si sono distinti anche ai recenti Campionati italiani di pattinaggio, svoltisi a Martinsicuro. Due portacolori del team, Alessandra Cambriani di Camerino e Nicola Panichelli di Apiro, guidati dal coach, Francesco Crognaletti, hanno preso parte alle gare del giro a cronometro con atleti contrapposti, dei 3.000 metri a punti e dell’1,5 sprint, conquistando ottimi piazzamenti.