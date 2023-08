di Laura Boccanera

Aggredisce con spray e manganello un uomo che stava facendo jogging. E’ successo ieri mattina in contrada Castelletta, nella campagna di Civitanova alta. Un 60enne del posto era uscito attorno alle 8.30 in strada per la sua corsetta quotidiana, stava rientrando quando si è fermato in prossimità di una abitazione per fare stretching.

Alla vista dell’uomo, il proprietario di casa è uscito e l’ha aggredito con spray al peperoncino e con alcuni colpi di manganello. Il runner è andato al pronto soccorso e ha riportato una prognosi di 10 giorni per i colpi subiti ed è poi andato a fare denuncia ai carabinieri della compagnia di Civitanova. Non si conoscono le motivazioni del gesto. I militari della stazione di Civitanova alta hanno raccolto la denuncia e sono in corso le indagini.