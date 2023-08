Tutto pronto per la festa del patrono, a rischio il tradizionale spettacolo. Confermati invece i fuochi della notte del 14 agosto in mare. Il tradizionale appuntamento pirotecnico a Civitanova Alta, da anni tradizione consolidata per i festeggiamenti di San Marone assieme al concerto in piazza della Libertà, non è stato ancora inserito nel programma ufficiale. L’amministrazione sta aspettando l’esito della commissione che dovrà valutare i rischi.

Al momento il programma prevede per il 18 a Civitanova Alta lo spettacolo la comica ed imitatrice Emanuela Aureli preceduta dalla tribute band di Jovanotti. Arriva però anche una novità con una manifestazione al porto nelle giornate del patrono col palio dei pontili e la festa della Proloco.

Il programma religioso si apre mercoledì 16 agosto con le messe alle 7 e alle 10 con l’ostensione delle reliquie del santo al santuario di San Marone, mentre alle 17 ci sarà la messa nella chiesa di Cristo Re, presieduta dal vicario pastorale don Giordano Trapasso. Alle 18 prenderà il via la processione storica delle barche in mare con le reliquie del Santo, con la deposizione di una corona di fiori e la benedizione del mare. Uno degli eventi più sentiti dalla collettività, che quest’anno vedrà partecipare le seguenti imbarcazioni: Azzurra I^, Albatros Selvaggio, Maria Madre, Dante Padre, Il Gladiatore I°, Nonna Lisà, Predatore, Minello Padre, Fratelli Medori, Braveheart. Il motopeschereccio che trasporterà le reliquie del santo è Predatore. Giovedì 17 agosto, nella città alta, alle 19 è prevista la messa con l’ostensione del braccio del patrono, a San Paolo.

Ad animare il programma delle manifestazioni civili mercoledì 16 agosto la novità della festa di San Marone nella piazzetta davanti al santuario, dalle 21.30 con musica live di Federica Guardiani e Loose Dogs, poesie in vernacolo di Bruno Francinella e stand gastronomici. Quindi ci si sposterà il 18 agosto in piazza della Libertà, a Civitanova Alta, con la serata San Marone show: dalle 21.30 musica con il Jovanotti Fortunati Tribute e a seguire lo spettacolo di Emanuela Aureli, imitatrice, cabarettista e attrice amatissima. Sabato 19 agosto si resterà in piazza della Libertà, dove alle 21.30 ci sarà il concerto della All Mad Band – Stevie Wonder Live. Il 18 e 19 agosto a Civitanova Alta tornerà poi la Tradizionale Cozzata de Santo Maro, con stand gastronomici aperti dalle 19 a cura della Pro Loco di Civitanova Alta.

Nella settimana di Ferragosto previsti anche una serie di eventi del cartellone estivo: giovedì 17 agosto manifestazione al porto con Viviporto e il sorteggio alle 18 degli atleti per il palio dei pontili. Sempre giovedì 17 agosto, alle 21.30 al teatro Annibal Caro una delle anteprime di Vita Vita con il concerto di Paolo Jannacci (biglietti su ciaotickets.com). Dal 15 al 17 agosto da segnalare anche all’area portuale la festa curata dalla Pro Loco di Civitanova Marche, con street food, musica, animazione, mercatini e altro ancora. Venerdì 18 agosto entrerà nel clou Viviporto, con la festa dei pontili e il Palio in onore di San Marone, con la competizione che partirà alle 16 (alle 18, le premiazioni). Domenica 20 agosto Vita Vita.